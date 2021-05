Vanstar annonce un programme de forage sur Nelligan

English French

MONTRÉAL, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar Inc. (« Vanstar », ou la « Société ») (TSX. V - VSR) a le plaisir d’annoncer que son partenaire de coentreprise IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » TSX-IMG) a obtenu une foreuse pour réaliser un programme de forage sur le projet de coentreprise Nelligan (IAMGOLD 75%, Vanstar 25%) situé à 60 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec. Le programme devrait débuter au mois de juin et il prévoit un forage de 9 000 à 10 000 m. Il comprendra à la fois des forages de définition dans la principale zone de ressources ainsi du forage d’extension axé sur l’extension ouest de la minéralisation connue. Ce forage permettra de compléter une future mise à jour de l’estimation des ressources.



Figure 1: Programme de forage proposé accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5808033d-1984-41f4-8bbf-e2b4f2bcddd6/fr

De plus, les activités d’exploration se poursuivront également afin d’identifier et d’évaluer de nouvelles cibles. Les résultats préliminaires d’un échantillonnage partiel de till glaciaire réalisé en novembre 2020 et un levé de polarisation provoqué (PP) effectuée cet hiver ont été reçus et ont défini de nouvelles cibles d’exploration ailleurs sur la propriété de la coentreprise. Un échantillonnage supplémentaire du till est prévu et les cibles définies seront vérifiées cet été, conjointement avec un programme détaillé de cartographie géologique et structurale.

À propos du projet Nelligan

Le projet aurifère Nelligan est détenu en vertu d’une option d’acquisition de participation à une coentreprise entre IAMGOLD (75 %) et Vanstar (25%). IAMGOLD a l’option d’acquérir une participation supplémentaire de 5 % afin de détenir une participation de 80 % dans le projet Nelligan en complétant et en livrant une étude de faisabilité. Vanstar conserverait alors un intérêt indivis non contributif reporté de 20 % jusqu’au début de la production commerciale, après quoi : (1) l’intérêt indivis de 20 % devient participatif; et (2) Vanstar paiera sa part attribuable des coûts totaux de développement et de construction jusqu’au début de la production commerciale à partir de 80 % de sa part de toute distribution continue de la coentreprise. Vanstar conservera également une redevance NSR de 1 % sur certaines réclamations du projet.

M. Gilles Laverdière, géologue-conseil et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

À propos de Vanstar

Ressources Minières Vanstar inc. est une société d’exploration aurifère possédant des propriétés situées dans le Nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25 % dans le projet Nelligan (3,2 millions d’onces d’or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1 % en NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l’année » lors du gala Xplor 2019 de l’Association d’exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100 % de la propriété Felix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l’est de la propriété Amex Perron) et 100 % d’Amanda, une propriété de 7677 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques allant jusqu’à 12,1 g/t Au sur 3 mètres.

SOURCE:

JC St-Amour

Président et chef de la direction

+1 (647) 296-9871

jc@vanstarmining.com

www.vanstarmining.com