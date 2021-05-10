Cybrexa Therapeutics宣布用于治疗晚期或转移性难治实体肿瘤的CBX-12（alphalex™-exatecan ）1/2期临床试验完成首位患者给药

康涅狄格州纽黑文, May 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybrexa Therapeutics是一家致力于肿瘤学的生物科技公司，通过其alphalex™多肽药物偶联物 （PDC）肿瘤靶向平台开发新型疗法。该公司今天宣布，一项评估其候选先导化合物CBX-12（alphalex™-exatecan）的1/2期临床试验已完成首位患者给药。



这项开放标签、多中心研究将在晚期或转移性难治实体肿瘤患者中对CBX-12进行评估。1期临床试验的主要目标是：确定CBX-12的安全性、耐受性、最大耐受剂量和剂量限制性毒性，并确定CBX-12的2期临床试验推荐剂量。两个2期临床试验扩展组将对铂类耐药卵巢癌和小细胞肺癌患者进行评估。

这项研究的次要目标是：在血浆和肿瘤活检中，确定CBX-12和非偶联exatecan的PK，并对CBX-12的机制性生物标记物进行评估，从而使Cybrexa能够为其平台确立机制证据。

“我们寻求利用alphalex™肿瘤靶向平台为癌症患者提供新的治疗选择，而作为我们平台候选药物的第一次临床试验，CBX-12的1/2期试验对我们公司而言是一个重要里程碑”，Cybrexa总裁兼首席执行官Per Hellsund指出， “这项临床试验将有可能验证CBX-12临床前研究中表明的安全性和疗效，此外还有助于我们确定其功效并为随后的2期试验提供依据。”

CBX-12是一种新型的实体肿瘤治疗药物，包含一种强效拓扑异构酶I抑制剂效应分子，与抗体药物偶联物（ADC）ENHERTU®和TRODELVY™使用的效应分子属于同一类别。与这些ADC不同的是，CBX-12能够靶向肿瘤细胞而不依赖于抗原表达，这可以让可治疗患者人群得到极大扩展。

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的候选先导化合物CBX-12（一种alphalex™-exatecan偶联物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

联系人

Cybrexa Therapeutics

Lisa Rehm

电子邮箱： lisa.rehm@cybrexa.com

投资者关系

Stephanie Carrington

电话：646-277-1282

电子邮箱：Stephanie.Carrington@westwicke.com