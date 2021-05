Nuvei annonce ses résultats du premier trimestre de 2021

English French

MONTRÉAL, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a communiqué aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021.



« Nous sommes satisfaits de nos résultats du premier trimestre, le dynamisme soutenu des activités principales et l’accélération de la conquête de nouveaux clients ayant contribué à de solides résultats au premier trimestre, notamment une croissance de 132 % du volume total*, de 80 % des produits et de 97 % du BAIIA ajusté** par rapport au premier trimestre 2020 », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Notre volonté de construire des solutions de pointe pour aider nos clients à se connecter au mieux avec leurs clients ne s’est pas démentie au cours du premier trimestre, alors que nous avons étendu notre portée avec de nouveaux marchés, ajouté de multiples méthodes de paiement alternatives (« MPA ») et introduit de nouvelles capacités comme la prise en charge du paiement en cryptomonnaies. Ces initiatives, jumelées à une croissance significative du volume de clients actuels et nouveaux, nous placent en excellente position pour stimuler notre performance globale et notre croissance au cours de l’exercice et à l’avenir. Nous sommes fiers de nos résultats et relevons nos perspectives financières pour l’ensemble de l’exercice 2021. »

Faits saillants financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2021

Le volume total* a augmenté de 132 %, passant de 8,9 G$ à 20,6 G$. Le commerce électronique a représenté environ 87 % du volume total.

Les produits des activités ordinaires ont augmenté de 80 %, passant de 83,2 M$ à 149,9 M$.

Le bénéfice net s’est élevé à 27,8 M$, contre une perte nette de 62,3 M$.

Le BAIIA ajusté** a augmenté de 97 %, passant de 33,3 M$ à 65,5 M$.

Le bénéfice net ajusté** s’est élevé à 51,2 M$, contre 9,8 M$.

Le bénéfice net par action s’est établi à 0,19 $, contre une perte nette par action de 0,74 $.

Le bénéfice net ajusté** par action dilué s’est établi à 0,35 $ contre 0,11 $.

Faits saillants opérationnels

La croissance du volume provenant des clients marchands actuels et l’accélération de la conquête de nouveaux clients ont stimulé la performance de Nuvei au premier trimestre. Les nouvelles activités de commerce électronique ont plus que triplé au premier trimestre de 2021 par rapport au premier trimestre de 2020, en grande partie grâce à l’investissement continu de la société dans son canal de distribution direct et à son expansion.

Nuvei a étendu sa couverture d’acquisition de cartes en lançant des solutions de traitement locales en Argentine, au Chili, au Pérou et en Équateur, tout en développant ses capacités d’acquisition au Brésil, en Colombie et au Mexique. La société propose désormais l’acquisition locale dans 44 marchés, comparativement à 35 à la fin de l’exercice 2020.

La société a ajouté de multiples nouvelles MPA, notamment Pix au Brésil, MoMo wallet au Vietnam, PagueloFacil au Panama, Mach au Chili, et Kakao Pay en Corée du Sud, Truemoney en Thaïlande, Alipay HK à Hong Kong, ce qui porte le portefeuille de MPA de la société à 470 à la fin du premier trimestre de 2021, contre 455 à la fin de l’exercice 2020.

La société a récemment ajouté la prise en charge de virements pour près de 40 des principales cryptomonnaies du monde, dont Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, NEO et XRP. Grâce à cette capacité, les marchands peuvent désormais accepter les cryptomonnaies aussi facilement qu’une autre méthode de paiement alternative à un moment où le nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies continue de croître et où l’adoption par le grand public augmente régulièrement.

La société a conclu plusieurs nouveaux partenariats, dont un avec Universal Air Travel Plan (« UATP »), afin de commencer à offrir des services de paiement complets dans le cadre des efforts continus de l’UATP pour étendre ses offres aux compagnies aériennes, optimiser le traitement des paiements, enrichir l’expérience client et réduire les coûts de transaction. L’UATP est un réseau de paiement mondial détenu et exploité par les principales compagnies aériennes du monde et accepté par des milliers de commerçants pour les paiements aériens, ferroviaires et d’agences de voyages.

Nuvei a poursuivi sa stratégie d’acquisition en annonçant des ententes définitives pour acquérir Mazooma Technical Services Inc. (« Mazooma ») et, plus récemment, SimplexCC Ltd. (« Simplex »). L’acquisition de Mazooma, l’un des principaux fournisseurs de paiements de compte à compte sur le marché américain des jeux en ligne et des paris sportifs, consolidera davantage l’engagement et la présence de la société dans l’industrie américaine du jeu en ligne et des paris sportifs en améliorant et en élargissant le portefeuille de méthodes de paiement alternatives de Nuvei en le dotant d’une plateforme de chambre de compensation automatisée de premier plan, conçue et utilisée exclusivement pour les jeux en ligne aux États Unis; et en fournissant les fonctionnalités des produits nécessaires, l’enregistrement des fournisseurs, la conformité et l’infrastructure opérationnelle pour répondre aux exigences des commerçants dans tout État américain réglementé. L’acquisition de Simplex, un fournisseur de solutions de paiement pour le secteur des cryptomonnaies, permettra à Nuvei d’étendre ses capacités à offrir des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle sur mesure, des solutions de garantie des transactions et des services à valeur ajoutée à 190 fournisseurs de liquidités et partenaires. Il en résulte des taux de conversion plus élevés lorsque les utilisateurs finaux achètent/vendent des actifs numériques tel que des cryptomonnaies et des jetons non fongibles. En outre, l’acquisition permettra à Nuvei d’obtenir une licence d’établissement de monnaie électronique pour offrir des comptes bancaires internationaux aux utilisateurs finaux et aux marchands, ce qui ouvre la voie à des opportunités comme la banque en tant que service.



Perspectives financières

Pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021 et l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, Nuvei prévoit que le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté se situeront dans les intervalles ci-dessous. Compte tenu de la solide performance au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, où Nuvei a dépassé les perspectives précédemment prévues pour le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté, ainsi que du dynamisme des activités, la direction relève les perspectives financières pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Les perspectives financières sont présentées sous toutes réserves et sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses décrites à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse, et ne tiennent pas compte des acquisitions en cours de Mazooma ou de Simplex.

(en dollars américains) Trimestre se terminant le 30 juin 2021 Exercice se terminant

le 31 décembre 2021 $ $ Perspectives précédentes Perspectives mises à jour Volume total* (en milliards) 21 – 22 81 – 87 83 – 89 Produits des activités ordinaires (en millions) 153 – 159 570 – 600 610 – 640 BAIIA ajusté** (en millions) 66 – 70 252 - 265 264 – 277

* Le volume total ne représente pas les produits des activités ordinaires gagnés par la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les commerçants en vertu d’une entente contractuelle avec la société. Le volume total est expliqué dans le plus récent rapport de gestion de la société.

** Le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive connecte les commerçants de 200 marchés dans le monde entier avec l’acquisition locale dans 44 marchés, prend en charge 470 modes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Nuvei ont été établis conformément aux IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la société du point de vue de la direction. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et ils font donc ressortir des tendances des principales activités de Nuvei que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Nuvei utilise également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels et d’établir les composantes de la rémunération de la direction. La direction de la société estime que le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué sont des mesures supplémentaires importantes du rendement de Nuvei, du fait principalement que ces mesures, tout comme d’autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des technologies de paiement pour évaluer le rendement d’exploitation sous-jacent d’une société.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les perspectives de Nuvei concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021 et l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. Les perspectives de Nuvei à l’égard des produits des activités ordinaires et du BAIIA ajusté constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à tout autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société déposée le 17 mars 2021. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. En particulier, les évaluations et les perspectives de la direction concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté présentées dans le présent communiqué de presse sont généralement fondées sur les hypothèses suivantes : a) Les résultats d’exploitation de Nuvei se maintiendront comme prévu, b) la société continuera d’exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, malgré la pandémie actuelle de COVID 19 et les mesures prises pour contenir la propagation du virus, c) la société continuera à fidéliser et à accroître sa clientèle actuelle tout en ajoutant de nouveaux clients, d) la société ne réalisera aucune acquisition ou cession, e) la conjoncture économique demeurera relativement stable tout au long de la période, f) les secteurs dans lesquels Nuvei exerce ses activités continueront à se développer compte tenu de l’expérience passée, g) les taux de change et la volatilité des marchés financiers ne varieront pas, h) il n’y aura aucun changement dans les questions législatives ou réglementaires ayant une incidence négative sur les activités de Nuvei et i) la législation fiscale actuelle demeurera en vigueur et ne sera pas modifiée de manière significative. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable ne l’exige.

Données tirées des états consolidés du résultat net et du résultat étendu

(en milliers de dollars américains, à l’exception des montants par action)

Trimestres clos les 31 mars 2021 2020 $ $ Produits des activités ordinaires 149 895 83 239 Coût des ventes 28 979 15 168 Marge brute 120 916 68 071 Frais de vente et charges générales et administratives 86 056 54 866 Bénéfice d’exploitation 34 860 13 205 Produits financiers (859) (1 346) Charges financières 3 315 31 259 Coûts financiers nets 2 456 29 913 Perte (profit) de change (445) 45 719 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 32 849 (62 427) Charge (produit) d’impôt 5 059 (84) Bénéfice net (perte nette) 27 790 (62 343) Autres éléments du résultat global Établissements à l’étranger – écart de conversion (14 849) 39 667 Total du résultat global 12 941 (22 676) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 26 814 (62 593) Participation ne donnant pas le contrôle 976 250 27 790 (62 343) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 11 965 (22 926) Participation ne donnant pas le contrôle 976 250 12 941 (22 676) Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la société – De base et dilué(e) 0,19 (0,74) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulationa) De base 138 201 970 84 604 769 Dilué 142 741 312 84 604 769

Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation avant le PAPE a été ajusté pour tenir compte de la réorganisation dont il est question à la note 17 des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.





Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette)

(en milliers de dollars américains)

Trimestres clos

les 31 mars 2021 2020 $ $ Bénéfice net (perte nette) 27 790 (62 343) Charges financières 3 315 31 259 Produits financiers (859) (1 346) Dotation aux amortissements 20 998 17 313 Charge (produit) d’impôt sur le résultat 5 059 (84) Coûts d’acquisition et d’intégration et indemnités de départa) 5 340 1 670 Paiements fondés sur des actionsb) 4 105 333 Perte (profit) de change (445) 45 719 Coûts de règlement juridique et autresc) 159 766 BAIIA ajustéd) 65 462 33 287 Avance consentie par un tiers – montant résiduel reçu d’un commerçante) 2 728 2 948

Ces charges se rapportent : aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement pour la période, qui se sont élevés à 5,3 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (1,2 M$ au 31 mars 2020). Ces charges sont présentées au poste honoraires de professionnels des frais de vente et charges générales et administratives; à la rémunération liée aux acquisitions qui s’est élevée à néant pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (0,2 M$ au 31 mars 2020). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; aux indemnités de départ, qui ont été négligeables pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (0,2 M$ au 31 mars 2020) et aux coûts d’intégration. Les indemnités de départ sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives. Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions. Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées au poste autres des frais de vente et charges générales et administratives. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation et ses flux de trésorerie. Depuis 2018, la société a conclu diverses conventions avec une seule organisation commerciale indépendante tierce dans le but d’acquérir les droits sur les flux de trésorerie futurs d’un portefeuille de contrats conclus avec des commerçants.





Rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net (de la perte nette)

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

Trimestres clos

les 31 mars 2021 2020 $ $ Bénéfice net (perte nette) 27 790 (62 343) Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifsa) - 11 636 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitionsb) 18 212 14 178 Coûts d’acquisitions et d’intégration et indemnités de départc) 5 340 1 670 Paiements fondés sur des actionsd) 4 105 333 Perte (profit) de change (445) 45 719 Coûts de règlement juridique et autrese) 159 766 Ajustements 27 371 74 302 Charge d’impôt sur le résultat liée aux ajustementsf) (4 000) (2 179) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)g) 51 161 9 780 Bénéfice net ajusté par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la sociétéh) De base 0,36 0,11 Dilué 0,35 0,11

Ce poste représente la variation de la valeur de rachat des actions classées à titre de passifs avant le PAPE. Dans le cadre du PAPE, les actions ont été converties en actions à droit de vote subordonné classées dans les capitaux propres. Ces charges sont incluses dans les charges financières. Ce poste a trait à la dotation aux amortissements comptabilisée à l’égard des immobilisations incorporelles par suite du processus d’ajustement du coût d’achat lié aux sociétés et aux entreprises acquises et de l’acquisition de toutes les actions en circulation de Pivotal Holdings Ltd. par Nuvei en septembre 2017, et il ne tient pas compte de la dotation aux amortissements liée aux coûts de développement inscrits à l’actif engagés dans le cours normal des activités. Ces charges se rapportent : aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement pour la période, qui se sont élevés à 5,3 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (1,2 M$ au 31 mars 2020). Ces charges sont présentées au poste honoraires de professionnels des frais de vente et charges générales et administratives; à la rémunération liée aux acquisitions, qui s’est élevée à néant pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (0,2 M$ au 31 mars 2020). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; aux indemnités de départ, qui ont été négligeables pour le trimestre le 31 mars 2021 (0,2 M$ au 31 mars 2020) et aux coûts d’intégration. Les indemnités de départ sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives. Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions. Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées au poste autres des frais de vente et charges générales et administratives. Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation. Le bénéfice net ajusté par action dilué est calculé d’après les options sur actions en cours à la clôture de chaque période et après dilution comme si ces options étaient « dans le cours » à ce moment.





Données tirées des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)

Au 31 mars







Au 31 décembre 2021 2020 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 144 464 180 722 Créances clients et autres débiteurs 42 546 32 055 Stocks 110 80 Charges payées d’avance 5 214 4 727 Impôt à recevoir 6 401 6 690 Partie courante des avances consenties à des tiers 8 302 8 520 Partie courante des actifs sur contrat 1 858 1 587 Total des actifs courants avant les fonds distincts 208 895 234 381 Fonds distincts 540 018 443 394 Total des actifs courants 748 913 677 775 Actifs non courants Avances consenties à des tiers 36 690 38 478 Immobilisations corporelles 15 721 16 537 Immobilisations incorporelles 561 115 524 232 Goodwill 995 935 969 820 Actifs d’impôt différé 5 457 3 785 Actifs sur contrat 923 1 300 Dépôts auprès de fournisseurs de services de traitement des paiements 14 804 13 898 Autres actifs non courants 1 902 1 944 Total des actifs 2 381 460 2 247 769





Données tirées des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)



Au 31 mars







Au 31 décembre 2021 2020 $ $ Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs 69 964 64 779 Impôt à payer 13 564 7 558 Partie courante des facilités de prêt et emprunts 2 274 2 527 Autres passifs courants 8 098 7 132 Total des passifs courants avant le montant à payer à des commerçants 93 900 81 996 Montant à payer à des commerçants 540 018 443 394 Total des passifs courants 633 918 525 390 Passifs non courants Facilités de prêt et emprunts 212 602 212 726 Passif d’impôt différé 47 296 50 105 Autres passifs non courants 11 731 1 659 Total du passif 905 547 789 880 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital-actions 1 628 244 1 625 785 Surplus d’apport 14 790 11 966 Déficit (184 228) (211 042) Cumul des autres éléments du résultat global 7 621 22 470 1 466 427 1 449 179 Participation ne donnant pas le contrôle 9 486 8 710 Total des capitaux propres 1 475 913 1 457 889 Total du passif et des capitaux propres 2 381 460 2 247 769





Données tirées des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains)