Adolfo Martín Jiménez remporte le 7e prix Frans Vanistendael de l'IBFD

English French German

L'IBFD a le plaisir d'annoncer qu'Adolfo Martín Jiménez (Espagne) a remporté le septième prix Frans Vanistendael de l'IBFD pour son article intitulé « Value Creation: A Guiding Light for the Interpretation of Tax Treaties? » (Création de valeur : un phare pour l'interprétation des conventions fiscales ?), publié par l'IBFD dans le Bulletin for International Taxation 4/5 – 2020.



AMSTERDAM, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Basé sur une étude théorique et pratique complète de la création de valeur dans le contexte de BEPS, l'article met en question la validité de la création de valeur pour l'interprétation des conventions fiscales.

Les arguments contenus dans cet article inscrivent le dernier mot sur une page très controversée de la phase la plus récente du développement du droit fiscal international. Cet article doit être considéré comme un cadre de référence majeur pour la pratique administrative et judiciaire afin de déterminer les répercussions sur l'avenir du droit fiscal international. Il s'agit d'une pièce d'érudition importante qui, de l'avis du jury, méritait incontestablement de remporter le 7e prix Frans Vanistendael.

Adolfo Martín Jiménez est professeur titulaire de droit fiscal à l'université de Cádiz (Espagne) et consultant fiscal indépendant. Il travaille depuis plus de 20 ans sur les questions fiscales internationales et européennes en tant qu'enseignant, auteur et consultant. En outre, il est le président de l'European Association of Tax Law Professors ( www.eatlp.org ).

Pour visionner une vidéo de la cérémonie de remise des prix avec le professeur Frans Vanistendael, le professeur Pasquale Pistone et le lauréat du prix, Adolfo Martín Jiménez, veuillez consulter le site https://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal/News/7th-IBFD-Frans-Vanistendael-Award-goes-Prof-Adolfo-Mart-n-Jim-nez-0.

L'IBFD accepte les candidatures pour le 8e prix Frans Vanistendael de l'IBFD jusqu'au 31 décembre 2021 à l'adresse ibfd.award@ibfd.org . Tous les articles, chapitres de livres et ouvrages sur le droit fiscal international (y compris européen) publiés en 2021 sont éligibles. La remise du 8e prix Frans Vanistendael aura lieu au siège de l'IBFD à Amsterdam en mai 2022.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails, veuillez contacter Phil Windus, coordinateur marketing principal : p.windus@ibfd.org .

À propos du 7e prix Frans Vanistendael

Le prix Frans Vanistendael de l'IBFD pour le droit fiscal international a été créé pour promouvoir l'excellence mondiale de la recherche dans ce domaine.

Le jury du 7e prix Frans Vanistendael était composé de Cécile Brokelind, Tsilly Dagan, Cliff Fleming, Rick Krever, Jörg Manfred Mössner, Pasquale Pistone (président), Jennifer Roeleveld, Luis Schoueri et Dikshit Sengupta.

Les précédents lauréats du prix Frans Vanistendael sont John Avery Jones avec Jürgen Lüdicke, Wolfgang Schön, Romero Tavares, Tsilly Dagan, Aitor Navarro et Brian Arnold.

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7d42bb1-3cbf-4cec-8249-26b3e5dab164/fr