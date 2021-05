Agfa-Gevaert: Aandeleninkoopprogramma – gereglementeerde informatie

English Dutch

Mortsel, België – 10 mei 2021 – 17:40 CET

In het kader van het aandeleninkoopprogramma dat werd aangekondigd in het persbericht van 10 maart 2021, begon Agfa-Gevaert NV met de aankoop van eigen aandelen op Euronext Brussel.

De toelating om eigen aandelen in te kopen werd gegeven door de Buiten-gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van de Groep van 12 mei 2020.

Agfa-Gevaert NV heeft een financiële tussenpersoon verzocht om in zijn naam aandelen Agfa-Gevaert in te kopen voor maximaal 50.000.000 euro op basis van een discretionair mandaat dat inging op 1 april 2021 en geldt tot 31 maart 2022.

Op 7 mei 2021 bezat de Agfa-Gevaert Groep 833.634 eigen aandelen, wat overeenkomt met 0,50% van het totale aantal aandelen van de Groep.

Details per dag:

Datum Aantal

aandelen Gemiddelde prijs (€) Minimum- prijs (€) Maximum- prijs (€) Totale prijs (€) 3 mei 2021 23.286 4,1380 4,0950 4,1500 96.357,47 4 mei 2021 40.742 4,1106 4,0900 4,1450 167.474,07 5 mei 2021 9.446 4,1090 4,1000 4,1200 38.813,61 6 mei 2021 39.820 4,1110 4,0900 4,1400 163.700,02 7 mei 2021 34.222 4,1104 4,0850 4,1350 140.666,11 Totaal 147.516 4,1158 607,011.28

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit vier divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2020 boekte de Groep een omzet van 1.709 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communication

T +32 (0) 3 444 71 24

E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs

Corporate Press Relations Manager

T +32 (0)3/444 80 15

E johan.jacobs@agfa.com

