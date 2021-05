English Finnish

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

10.5.2021 klo 18.45

RAPALA VMC OYJ ON PÄÄTTÄNYT OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Kuten 25.3.2021 tiedotettiin, Rapala VMC Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella hankkia enintään 100 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita enintään 700 000 eurolla.

Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 1.4.2021 ja päättyivät 10.5.2021. Tämän jakson aikana Rapala VMC Oyj hankki 86 043 osaketta keskihintaan 8,1354 EUR per osake. Määrä vastaa noin 0,22 % yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 39 000 000 osaketta.

Osakkeet hankittiin yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena potentiaalisissa hankinnoissa tai muissa liiketoimintajärjestelyissä, osana yhtiön palkitsemista tai osakepohjaista kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi, säilytettäväksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 365 236 omaa osaketta.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.





Liite