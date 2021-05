Industrivärden överväger att avyttra aktieinnehavet i SSAB

English Swedish

Morgan Stanley och Carnegie har givits i uppdrag att utröna möjligheterna att avyttra Industrivärdens aktieinnehav om 44 334 933 A-aktier i SSAB till svenska och internationella institutionella investerare. Aktieinnehavet motsvarar 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av röstetalet i SSAB.

Om avyttringen genomförs, kommer den att ske genom, och priset för aktierna fastställas i, en så kallad accelererad bookbuildingprocess. Processen påbörjas omedelbart och kan komma att avslutas med kort varsel. Ytterligare information kommer att offentliggöras så snart bookbuildingprocessen genomförts.

Morgan Stanley är Sole bookrunner och Carnegie är Co-bookrunner i samband med transaktionen.





Stockholm den 10 maj 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)





Viktig information:

