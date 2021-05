English French

10/05/2021

LACROIX annonce un bon début d’année

avec une progression de 12,5% du chiffre d’affaires

porté par un effet de base favorable

et une reprise qui se confirme

Solide dynamique de croissance sur le premier trimestre

L’amélioration progressive de l’activité constatée depuis mai 2020 se poursuit sur le premier trimestre du nouvel exercice. Par rapport à la période comparable de janvier à mars 2020 déjà affectée par la crise sanitaire, le 1er trimestre 2021 ressort en croissance de 12,5% à 127,6 M€ (+11,7% à périmètre constant).

Au-delà de l’effet de base favorable, LACROIX affiche sur la période une réelle dynamique de croissance, rendue plus visible en prenant comme base de référence la période comparable d’avant-crise, de janvier à mars 2019. Sur ces bases, le 1er trimestre ressort en hausse de 4,1%, signe d’un retour à des conditions d’activité plus normatives.

CA en millions d’euros T1 2021 Jan - Mar 2020 Variation Electronics 86,6 75,9 +14,1% City 23,8 21,8 +9,3% Environment 17,2 15,7 +9,7% Total LACROIX 127,6 113,4 +12,5%

Note : En raison du changement de date de clôture, la période de janvier à mars 2020 correspond au 2ème trimestre de l’exercice 2019/2020.

Sur la période, la croissance est tirée par l’ensemble des activités du Groupe.

En lien avec les impacts initiaux de la crise sanitaire, l’activité Electronics profite d’un effet de base plus important, avec un chiffre d’affaires en progression de 14,1% (12,9% à périmètre constant) à 86,6 M€. Cette évolution marque également un retour aux niveaux d’activité de 2019 (-0,7% par rapport à la période janvier-mars 2019). Si l’activité Electronics efface ainsi l’impact de la crise sanitaire sur son chiffre d’affaires, cette performance s’inscrit dans un contexte particulier avec un secteur aéronautique toujours largement affecté, et une forte demande du secteur automotive freinée par les difficultés d’approvisionnement en composants électroniques.

Une dynamique similaire se retrouve dans les activités City et Environnement.

L’activité City enregistre un chiffre d’affaires de 23,8 M€ sur le premier trimestre, en croissance de 9,3% par rapport à la même période en 2019/2020. Ce niveau d’activité représente une progression de 5,7% par rapport à la même période en 2019, évolution portée par les BU éclairage public et V2X. L’activité Environment qui avait mieux résisté au début de la crise sanitaire, s’inscrit en hausse de 9,7% à 17,2 M€, contre 15,7 M€ entre janvier et mars 2020, portée par l’excellente performance réalisée sur les marchés de l’Eau et des Smart Grids.

Point sur les tensions d’approvisionnement des composants électroniques

La pénurie de composants électroniques aujourd’hui prégnante à l’échelle internationale se matérialise principalement par des délais d’approvisionnement plus longs, des surcoûts matières (globalement refacturés aux clients) et un surenchérissement des coûts logistiques. Ainsi pour LACROIX, la situation actuelle vient limiter le potentiel de croissance, impacte l’efficience opérationnelle et les niveaux de stocks. Avec le support de ses clients, LACROIX reste mobilisé pour limiter les impacts et faire face à toute nouvelle évolution de la situation.

Perspectives : confirmation des objectifs annuels

« Après avoir fait preuve de résilience en 2020, nous avons désormais atteint et dépassé le niveau d’activité d’avant-crise, un signe fort de la bonne adéquation de nos offres avec les besoins de nos différents marchés. Si nous restons vigilants au regard des tensions actuelles sur les approvisionnements en composants, nous restons pleinement satisfaits de ce début d’année, en tous points conforme avec les objectifs définis dans le cadre de notre plan stratégique Leadership 2025. », conclut Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX.

Fort d’un premier trimestre solide et d’une bonne dynamique de croissance sur l’ensemble de ses activités, LACROIX reste ainsi confiant dans l’atteinte de ses objectifs 2021, à savoir un chiffre d’affaires supérieur à 500 M€, et une marge d’EBITDA supérieure à 6,5%.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

info@lacroix-group.com

Tél. : 02 40 92 58 56







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14

