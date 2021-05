Esker annonce 160 recrutements dans le monde en 2021, dont plus d’une centaine en France

Lyon, le 10 mai 2021 – Esker, plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, prévoit le recrutement de 160 salariés au niveau mondial sur l’année 2021 dont plus d’une centaine en France. Avec la pandémie, Esker s'est retrouvée en première ligne pour accompagner les entreprises dans l'accélération de leurs projets de transformation digitale. C'est pour répondre à cette mission qu'elle a maintenu son cap RH en 2020. Après avoir recruté 141 collaborateurs dont 65 en France en 2020, l’entreprise, classée au palmarès 2021 des 500 Champions de la croissance*, va embaucher de nombreux talents cette année pour notamment renforcer ses équipes R&D, Sales et Consulting.

« Rejoindre Esker c’est intégrer un environnement international convivial et stimulant composé de 17 nationalités. Nous sommes une entreprise à taille humaine, favorisant la promotion interne, la montée en autonomie et la participation active des salariés. Nous recherchons des talents partageant nos valeurs et ayant envie de mettre leurs compétences au service d’une entreprise qui œuvre pour apporter un impact positif sur son écosystème. Nos salariés participent d’ailleurs à faire évoluer nos pratiques RH : depuis la création de l'équipe Scrum RH il y a maintenant six ans, des Eskeriens de divers horizons viennent challenger et enrichir nos actions, tel que le processus de recrutement. » - Déclare Aurélie Guimera, Directrice RH chez Esker.

Attirer & engager de nouveaux talents pour accompagner sa croissance

Cette stratégie de recrutement est alignée sur une forte ambition de croissance. En effet, trente-six ans après sa création, Esker ambitionne de poursuivre ses investissements et sa croissance responsable en s’appuyant notamment sur la conclusion de partenariats stratégiques avec des acteurs tels que KPMG pour accroître l’adoption de ses solutions en entreprise. Les voyants sont au vert pour le groupe Esker qui sort renforcé de la pandémie. Avec un bénéfice net de 11,5 millions d'euros, en hausse de 19% sur un an, l’entreprise aborde 2021 avec confiance et résilience.

Une culture d'entreprise partagée pour une intégration réussie

Durant l’année écoulée, Esker a fortement digitalisé son processus de recrutement et d’intégration en veillant à bien embarquer tous les « Eskeriens » dans l’aventure. Si la machine à café s’est partiellement virtualisée, les équipes ont continué de créer du lien de manière créative. Challenges photo mondiaux, « coffee roulette »***, ateliers en ligne, livre de cuisine créé par et pour les Eskeriens ont notamment contribué à fédérer les 800 collaborateurs d’Esker autour des valeurs de l’entreprise.

« Notre modèle d’entreprise agile séduit, nous avons reçu 10 000 candidatures au niveau mondial au cours de l’année 2020. Chez Esker, nous misons notamment sur la cooptation qui est un levier RH particulièrement efficace (30% des recrutements en 2018 et 2019). Dans le contexte actuel, nous avons veillé à maintenir notre lien historique avec les écoles pour soutenir les jeunes durant cette période difficile. Nous avons d’ailleurs embauché en CDI 6 stagiaires et alternants l’année dernière. S’agissant des nouvelles recrues, les équipes les accueillant ont été très attentives à leur bonne intégration et montée en compétences, via la mise en place de parrainage, de binômage, et l’organisation de temps informels. Un accompagnement mêlant écoute, entraide et responsabilisation dont le feedback est très positif » - Explique Aurélie Guimera, Directrice RH chez Esker.

Esker s’engage pour proposer une expérience au plus près des attentes des collaborateurs en termes de développement des compétences, d’évolutions de carrières et de participation à un projet d’entreprise ambitieux, responsable et porteur de sens.

« 97% des salariés d’Esker pensent que nous sommes une entreprise où il fait bon travailler et 88% des collaborateurs adhèrent à la culture et aux valeurs d’Esker. La situation sanitaire que nous traversons nous l’a prouvé une fois de plus : nos valeurs nous ressemblent, nous rassemblent et nous lient peu importe la distance.» explique Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker. Pour rester en phase avec ses valeurs, Esker tient depuis toujours à répartir les bénéfices de manière égalitaire entre tous les collaborateurs via une prime d’intéressement située entre 5000€ et 7000€. « Une façon de récompenser les performances du collectif, et de favoriser la proximité entre les Eskeriens, en cohérence avec notre culture d’entreprise. » conclut-t-il.

Les candidats intéressés par les postes disponibles chez Esker peuvent en savoir plus et postuler en ligne sur la page Carrières : https://www.esker.fr/carrieres/

Parmi les postes clés à pourvoir :

• Plus de 30 Consultant(e)s intégration logiciels et Avant-Vente

• Commerciaux/Commerciales (Customer Success, Sales Account Managers, Business Development Managers, Chargé(e)s de prospection)

• Développeurs/Développeuses JavaScript, C#, C++ pour les équipes fonctionnelles

• Ingénieur(e)s Support Technique international

• Ingénieur(e)s Systèmes/DevOps

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.

