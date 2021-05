Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : 54,8 M€

Croissance de l’activité de +19% - Retour à un niveau similaire à celui du 1 er trimestre 2019

trimestre 2019 Poursuite de la stratégie de diversification avec l’acquisition d’une usine de régénération de solvants à Beautor dans l’Aisne et d’autres développements créateurs de valeur

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021.

En millions d’euros T1

20211 T1

2020

reclassé² T1

2020

publié VAR

2021 /

2020 reclassé Métaux & Alliages 33,1 27,0 30,5 +22% Produits dérivés du Pétrole 14,1 12,0 12,0 +18% Caoutchouc & Développements 4,1 3,4 3,4 +20% Chimie Pharmaceutique 3,5 3,5 - +3% TOTAL 54,8 46,0 46,0 +19%

1 Intégration au 1er trimestre 2021 de plusieurs sociétés non présentes dans le périmètre du Groupe au 1er trimestre 2020. Le pôle Produits dérivés du Pétrole inclut désormais : la société RAMASS’OIL qui collecte des huiles moteur usagées (acquise au 2ème trimestre 2020), et la société CHAUFFAGE ENERGIES créée ce trimestre pour proposer des prestations d’entretien de chaudières dans l’Aisne.

Le pôle Caoutchouc & Développements intègre la société TDA VALORISATION, nouvellement acquise à hauteur de 65%, qui assure la collecte de déchets provenant de garages automobiles.

2 Le chiffre d’affaires 2020 est reclassé, pour des raisons de comparabilité, des évolutions dans l’organisation des pôles avec la création du pôle Chimie Pharmaceutique (intégrant FLAUREA CHEMICALS - auparavant rattachée au pôle Métaux & Alliages - et la nouvelle filiale SARGON). Par ailleurs, la filiale TREZ France (CA marginal en 2020) jusqu’alors rattachée au pôle Métaux & Alliages, est intégrée au pôle Produits dérivés du Pétrole à la suite de la transformation de l’activité de ce site en un centre de collecte d’huiles moteur usagées.

AUREA affiche au 1er trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 54,8 M€ en progression de +19% (+17% en organique) par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2020 et retrouve ainsi le niveau d’activité du 1er trimestre 2019, et ce, sans impact significatif des évolutions de périmètre. Cette dynamique bénéficie à l’ensemble des pôles.

Pôle Métaux et Alliages (+22%)

Ce pôle composé désormais des sociétés REGEAL, M LEGO et POUDMET a évolué dans un contexte d’augmentation des cours des métaux et matières premières, notamment l’aluminium et le cuivre. La demande tirée par le secteur automobile a été particulièrement soutenue en alliages d’aluminium. Les activités dans le cuivre, plus diversifiées, en ont également bénéficié, mais dans une moindre mesure. Les carnets de commandes sont demeurés globalement bien orientés durant ce trimestre, ce qui permet d’anticiper un 1er semestre de bonne facture.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (+18%)

La progression des cours du pétrole enregistrée à la fin de l’année 2020 s’est poursuivie sur le

1er trimestre 2021, ce qui a favorisé la collecte et la régénération des huiles moteur usagées. Les activités dans les plastiques, désormais concentrées sur le PVC, ont affiché une bonne résistance, dynamisées par le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics qui traverse relativement bien la crise de la Covid-19.

Pôle Caoutchouc et Développements (+20%)

La dynamique de croissance du pôle repose, entre autres, sur l’activité recyclage de pneus portée par la qualité des productions de la filiale ROLL-GOM. Ce pôle s’est enrichi au 1er trimestre des activités de la nouvelle filiale TDA VALORISATION, spécialisée dans la collecte des déchets de garages automobiles élargissant ainsi le champ d’activité du Groupe. Ces activités pourraient connaître un essor important dans les trimestres à venir.

Création d’un nouveau pôle d’activité : Chimie Pharmaceutique

À la suite de l’acquisition d’une usine de régénération de solvants le 18 février dernier, par la filiale SARGON, un 4ème pôle d’activité, Chimie Pharmaceutique, a été créé. Il a été également rattaché à ce pôle la filiale belge, FLAUREA CHEMICALS, qui produit notamment du chlorure de zinc (auparavant rattachée au pôle Métaux & Alliages).

Ce nouveau pôle est en hausse de +3%, en liaison avec le statut de fournisseur stratégique de FLAUREA CHEMICALS pendant la pandémie et la contribution d’un mois d’activité de la filiale SARGON. Durant la période, le Groupe AUREA s’est immédiatement employé à faire jouer les synergies, notamment sur le plan commercial, avec ses autres filiales.

Situation financière du Groupe

Au 31 mars 2021, la structure financière du Groupe AUREA demeure très saine, avec un niveau de trésorerie confortable. Les filiales du Groupe qui ont souscrit des Prêts Garantis par l’État (P.G.E.) pour un montant de 20,5 M€ en 2020, optent actuellement pour les amortir sur une durée additionnelle de 5 ans, avec un report du début d’amortissement de 1 an.

Dans un environnement qui demeure marqué par l’incertitude liée au prolongement de la crise sanitaire, ces moyens financiers permettent au Groupe de poursuivre sereinement le développement et la diversification de ses activités, notamment via des investissements industriels, tout en étant attentif aux opportunités de croissance externe qui se présentent.

Perspectives de l’exercice 2021

Après le difficile et atypique exercice 2020, le Groupe est concentré sur l’amélioration de sa rentabilité. Le niveau d’activité enregistré au 1er trimestre, la bonne orientation des carnets de commandes, notamment dans le pôle Métaux & Alliages, ainsi que le maintien à un niveau favorable des cours du pétrole, sont des signaux prometteurs pour les performances du 1er semestre 2021.

Toutefois, si la visibilité s’est améliorée par rapport aux trimestres précédents, la résorption de la crise pandémique de la Covid-19 semble prendre plus de temps qu’anticipé, ce qui ne peut qu’inciter le Groupe AUREA à poursuivre de façon prudente la gestion de ses développements.

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 2ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

