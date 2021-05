English French

Assemblée Générale du 27 mai 2021

rappel des modalités de participation

Paris, 10 mai 2021 – 17h45 CEST - Pixium Vision (FR0011950641 - ALPIX), société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, informe que l’Assemblée Générale Mixte de la Société se tiendra le jeudi 27 mai 2021 au siège social à 9 heures.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée, telle que prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 et compte tenu des mesures administratives de restrictions de circulation et de regroupement, le Conseil d’administration a décidé que cette Assemblée se tiendra au siège social de la Société, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

Les modalités de participation et d’organisation de cette Assemblée ont été adaptées en conséquence : les actionnaires pourront uniquement voter par correspondance ou donner pouvoir.Il ne sera donc délivré aucune carte d’admission.

Les documents, dont la brochure de convocation et le formulaire de vote sont disponibles aux liens suivants :

Brochure de convocation

Formulaire de vote

Afin que le vote soit correctement pris en compte, le formulaire de vote devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité, cette attestation n’étant requise que pour les actionnaires au porteur.

Le formulaire de vote ainsi que l’attestation de participation devront être adressés à :

Société Générale, Services Assemblée Générale, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3

ou envoyé par message électronique à l’adresse : investors@pixium-vision.com

La date limite de réception des votes est fixée au 21 mai 2021.

Il est également possible d’adresser un pouvoir sans indication de mandataire (pouvoir en blanc) ou de donner pouvoir à un mandataire de son choix.

Nous vous invitons à privilégier le vote par correspondance.

Les documents préparatoires à l’Assemblée sont mis en ligne sur le site internet de la Société (www.pixium-vision.com) ce jour.

Une retransmission en direct sera disponible sur le site de la Société ainsi qu’à l’adresse suivante :

Le support sera mis en ligne le jour de l’Assemblée Générale à partir de 9 heures à l’adresse

https://www.pixium-vision.com/shareholders-general-meeting/

Et

https://www.pixium-vision.com/fr/assemblee-generale-des-actionnaires/

Une session de questions-réponses sera organisée durant la conférence.

------------------------------------------

Contacts

Pixium Vision

Guillaume Renondin

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations Médias



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

+33 6 69 99 37 83

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez-nous sur @PixiumVision ; www.facebook.com/pixiumvision

www.linkedin.com/company/pixium-vision









Pièce jointe