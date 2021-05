Les Métaux NioBay annonce une convention d'option en vue de l’acquisition de deux propriétés ayant un potentiel en niobium

English French

MONTRÉAL, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux Niobay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur les questions d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone (« ESGI ») a le plaisir d’annoncer la signature d’une convention d’option avec Les Ressources Tectonic inc. (« Tectonic ») en vue d’acquérir un intérêt de 100 % dans deux grandes propriétés ayant un potentiel intéressant pour la découverte de niobium (la« convention d'option »).



Les deux propriétés, Gouin Est et Gouin Ouest (les « propriétés Gouin »), situées à 150 km au sud de Chibougamau, Québec, couvrent deux anomalies magnétiques d'environ 6 X 8 km chacune, remarquablement similaires en taille et en structure à l'anomalie magnétique sur la mine Niobec, la seule exploitation commerciale de niobium en dehors du Brésil, située à environ 200 km à l'est des propriétés Gouin. La composition d'une série minéralisée de petits affleurements et blocs, récemment découverte à la périphérie des anomalies, suggère fortement que les anomalies magnétiques sont produites par un complexe alcalin avec des carbonatites similaire au complexe alcalin abritant la mine Niobec.

« Nous sommes ravis par cette convention d'option, car les propriétés Gouin ont un le potentiel en vue d'une découverte de niobium au Québec et renforceront notre portefeuille « vert ». Ces dernières s'inscrivent dans notre vision de devenir un acteur clé dans le domaine des métaux verts, soutenant une économie à faible émission de carbone. » a déclaré Claude Dufresne, président et chef de la direction de NioBay.

Les propriétés Gouin Est et Gouin Ouest comprennent respectivement, 114 et 96 claims couvrant un total de 11 650 hectares. Ces propriétés sont sillonnées par de nombreux chemins forestiers à environ 75 km de la route 167 et d'une voie ferrée. Une ligne à haute tension se situe à seulement 20 km au sud. Les propriétés sont situées sur le territoire de la Première Nation d'Opitciwan Atikamekw dont l'agglomération principale, Obedjiwan, est située à environ 65 km au nord-ouest des propriétés Gouin, sur la rive du réservoir Gouin.

Sous réserve des approbations réglementaires de la Bourse de croissance TSX, la convention d'option prévoit un total de 190 000 $ en paiements en espèces, 430 000 $ payables au gré de NioBay en espèces ou en actions ordinaires de NioBay et 1,65 million de dollars en engagement de travaux, sur une période de six ans. Les premiers versements, payables à la réception des approbations réglementaires, sont de 10 000 $ en espèces et de 20 000 $ représentés par l'émission de 22 591 actions ordinaires de NioBay. De plus, la convention d'option prévoit un engagement ferme de travaux de 50 000 $ à exécuter sur les propriétés Gouin d'ici le 31 août 2021. À la levée de l'option, une redevance de 1 % NSR sera accordée à Tectonic, rachetable par NioBay pour 1,5 $ millions (ou 250 000 $ à tout moment pendant la période d'option).

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jacquelin Gauthier, géo. et personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101. M. Gauthier est le vice-président géologie de NioBay.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès. La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 48 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d’une convention de coentreprise avec SOQUEM.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les plans de la Société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions de la direction ou d'autres facteurs changeraient, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

