Waturu Holding A/S – ny interim CFO

Selskabsmeddelelse nr. 72

Vejle, den 10. maj 2021



Waturu Holding A/S har indgået en aftale med en ny interim CFO.

Aftalen med selskabets Interim CFO er udløbet dagsdato.

Selskabet har indgået en ny aftale med Marinus Siggaard, som interim CFO.



Marinus Siggard er registeret revisor og kommer med stor erfaring fra en række større virksomheder, som blandt andet indbefatter følgende:

REG. REVISOR – PWC, ØKONOMICHEF - MONBERG & THORSEN (MT HØJGAARD AS), PROJECT CONTROLLER - PROMECON AS, ØKONOMICHEF - SUNMARK AS, ADMINISTRATIONSCHEF - MT HØJGAARD AS, COMMERCIAL PROJECT MANANGER - SIEMENS WIND POWER, ØKONOMICHEF - NORISOL AS (NORGE) mv.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

Nasdaq First North Growth Market

