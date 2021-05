エンスター･グループ･リミテッド、第1四半期報告書を提出

バミューダ諸島ハミルトン発 , May 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンスター・グループ・リミテッド (Enstar Group Limited) (Nasdaq: ESGR) は本日、米証券取引委員会にForm 10-Qで年次報告書を提出し、2021年1~3月の利益と財務状況を報告した。

エンスターは、2021年1~3月の連結純利益を1億8,320万ドル (約199億2,181万円) (完全希薄化後普通株式一株当たり8.38ドル (約911円) の利益) と報告した。これに対して、2020年1~3月では、5億1,680万ドル (約561億9,865万円) の連結純損失 (完全希薄化後の普通株式一株当たり23.98ドル (約2,608円) の損失) であった。

2021年1~3月の純利益の主な要因は次の通り:

2021年1~3月の非GAAP営業利益1 は、2億8,370万ドル (約308億5,054万円) (完全希薄化後普通株式一株当たり12.98ドル (約1,411円)の利益) であった。これに対して、2020年1~3月では、非GAAP営業損失が3億3,780万ドル (約367億3,356万円) (完全希薄化後普通株式一株当たり15.68ドル (約1705円)の損失) であった。

2021年3月31日現在のエンスターの普通株主資本は、63億ドル (約6,850億円) (完全希薄化後普通株式一株当たり284.72ドル (約30,961円)) であった。これに対して、2020年3月31日時点では62億ドル (約6,742億円) (完全希薄化後普通株式一株当たり281.20ドル (約30,579円)) であった。エンスターのWebサイト ( www.enstargroup.com ) で入手可能なForm 10-Qには、エンスターの事業および業績に関する詳細な説明が記載されている。

エンスターについて

エンスター (Enstar) は、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業ネットワークを通じて、画期的な資本リリースソリューションを提供する、NASDAQ上場の大手グローバル保険グループである。同社は、レガシー買収のマーケットリーダーとして、2001年の創業以来、100社を超える企業やポートフォリオを取得してきた実績を持つ。エンスターに関する詳細については、 www.enstargroup.com を閲覧されたい。

非GAAP財務指標

エンスターの米国GAAPに準じて決定された普通株主に帰属する純損益および希薄化後の普通株一株当たりの損益報告のほか、SEC規則レギュレーションGに定義された非GAAP財務指標である、エンスターの普通株主に帰属する非GAAP営業損益および希薄化後の普通株一株当たりの非GAAP営業損益についての報告が、当社の業績に関する貴重な指標となる。

非GAAPベースの営業損益は、以下を除くエンスターの普通株主に帰属する純利益である: (i) 純損益に含まれる、直接運用している固定満期投資および保有ファンドの純実現損益と純未実現損益、(ii) 公正価値オプションを選択した保険契約の公正価値の変動、(iii) 該当する場合は子会社売却の損益、(iv) 該当する場合は非継続事業からの純損益、(v) 該当する場合はこれらの調整の税効果、および (vi) 該当する場合は非支配持分への調整部分の帰属。純損益に含まれる、直接運用している固定満期投資および保有ファンドの純実現損益および純未実現損益、および公正価値オプションを選択した保険契約の公正価値には、主に市況および一般的な経済状況により期間ごとに大幅な変動があり、当社の収益に対するこれらの影響は中核事業の業績を反映するものではないため、これらの影響を除外している。当社では、子会社の売却による損益および非継続事業からの純損益は、当社の中核事業の業績を反映するものではないため、これらの影響を除外している。希薄化後の普通株式1株あたりの非GAAP営業損益は、非GAAPベースの営業利益計算に使われた希薄化後1株あたりの調整額を除外した希薄化後の普通株式1株あたりの純利益である。

当社では、連結財務諸表の読者は、これらの非GAAP指標を活用することで、当社の経営陣が当社の事業活動のパフォーマンスを分析する方法とより合致する方法で当社の業績を分析しやすくなると考えている。当社では、他社とは異なる定義や計算が行われている可能性のあるこれらの非GAAP財務指標を発表することにより、当社の連結財務成績の理解を向上させられると考えている。これらの指標は、米国GAAPに準じた計算に代わるものと見なされるべきではない。

非GAAP財務指標の調整

エンスターの普通株主に帰属する非GAAP営業益は、以下の表に示すとおり、連結損益計算書の中の特定の項目を、最も近いGAAP財務指標であるエンスターの普通株主に帰属する純利益に加算するかまたはそこから差し引くことによって計算されている。

Three Months Ended

March 31,

2021 2020

(expressed in thousands of U.S.

dollars, except share and per

share data)

Net earnings (loss) attributable to Enstar ordinary shareholders $ 183,197 $ (516,821 )

Adjustments:

Net realized and unrealized losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) 206,183 277,561

Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option (75,472 ) (58,237 )

Net gain on sale of subsidiaries (14,894 ) —

Net loss from discontinued operations — 2,069

Tax effects of adjustments (2) (16,148 ) (25,965 )

Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 864 (16,411 )

Non-GAAP operating income (loss) attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders (4) $ 283,730 $ (337,804 )

Diluted net earnings (loss) per ordinary share (5) $ 8.38 $ (23.98 )

Adjustments:

Net realized and unrealized losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) 9.43 12.86

Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option (3.45 ) (2.70 )

Net gain on sale of subsidiaries (0.68 ) —

Net loss from discontinued operations — 0.10

Tax effects of adjustments (2) (0.74 ) (1.20 )

Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 0.04 (0.76 )

Diluted non-GAAP operating income (loss) per ordinary share (4) (5) $ 12.98 $ (15.68 )

Weighted average ordinary shares outstanding:

Basic 21,562,341 21,549,844