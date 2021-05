Information Financiere du Premier Trimestre 2021

English French

Progression de l’essai TELLOMAK : l acutamab a démontré un signal préliminaire positif permettant à la cohorte de patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 de progresser au stade 2

Un premier anticorps multispécifique d' Innate engageant les cellules NK a été sélectionné par Sanofi comme candidat-médicament

Position de trésorerie de 181,7 millions d’euros1 au 31 mars 2021





Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa position de trésorerie pour les trois premiers mois de l’année 2021.



« Nous avons continué d’exécuter notre stratégie pendant les trois premiers mois de 2021, avançant avec succès la cohorte de l’essai TELLOMAK évaluant lacutamab dans le mycosis fongoïde et en faisant progresser un premier anticorps multispécifique engageant les cellules NK avec notre partenaire Sanofi, » commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d’Innate Pharma. « Alors que nous continuons à faire avancer notre activité, nous attendons avec impatience l’arrivée de données additionnelles pour ces programmes cette année, tout en tirant avantage de nos capacités solides en R&D pour conduire la prochaine vague d’innovation scientifique chez Innate. »





Avancée du portefeuille

Lacutamab (IPH4102, anticorps anti-KIR3DL2) :

En février 2021, la Société a annoncé que lacutamab a démontré un signal préliminaire positif dans la cohorte 2 de patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 dans l’essai TELLOMAK. Cette cohorte a atteint le nombre pré-établi de réponses nécessaires pour avancer au stade 2 plus tôt que prévu. La Société prévoit de présenter ces données préliminaires lors d’une présentation orale au 16 ème congrès international des lymphomes malins (International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano – 16-ICML) qui se tiendra virtuellement du 18 au 22 juin 2021.

congrès international des lymphomes malins (International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano – 16-ICML) qui se tiendra virtuellement du 18 au 22 juin 2021. La Société prévoit le démarrage de son essai de Phase 1b évaluant lacutamab chez les patients présentant un lymphome T périphérique en rechute ou réfractaire et exprimant KIR3DL2 d’ici mi-2021. Par ailleurs, The Lymphoma Study Association (LYSA) va mettre en place en tant que promoteur un essai randomisé, évaluant lacutamab en combinaison avec une chimiothérapie GEMOX (gemcitabine en combinaison avec oxaliplatin) contre GEMOX seule chez les patients présentant un lymphome T périphérique en rechute ou réfractaires et exprimant KIR3DL2 au second semestre 2021.

IPH6101 (anticorps multispécifique engageant les cellules NK via leur récepteur activateur NKp46), en partenariat avec Sanofi :

La collaboration avec Sanofi portant sur le développement d’anticorps multispécifiques a progressé, menant à la décision prise par Sanofi et annoncée en janvier 2021 d’avancer IPH6101/SAR443579 vers les études précliniques réglementaires. IPH6101 est un anticorps multispécifique engageant les cellules NK (NKCE) via leur récepteur activateur NKp46 et utilisant le format d’anticorps multispécifique propriétaire d’Innate ( Gauthier et al. Cell 2019 ). La décision a déclenché un paiement d’étape de 7 millions d’euros à Innate.

). La décision a déclenché un paiement d’étape de 7 millions d’euros à Innate. En janvier 2021, une étude de toxicologie selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire a été initié pour le programme IPH6101/SAR443579. La Société présentera une mise à jour sur sa plateforme d’anticorps engageant les cellules NK (NKCE) lors du congrès de la Fédération des sociétés d'immunologie clinique (Federation of Clinical Immunology Societies - FOCIS) qui se tiendra virtuellement du 8 au 11 juin 2021.







Monalizumab (anticorps anti-NKG2A), en partenariat avec AstraZeneca :

La Société prévoit de présenter cette année des données de la cohorte de type Phase 2 qui évalue la combinaison de monalizumab, cetuximab et durvalumab chez les patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique n’ayant jamais reçu d’immunothérapie anti-PD-(L)1 (« Cohorte 3 »).





Avdoralimab (anticorps anti-C5aR1) dans la COVID-19 :

Le recrutement dans l’essai clinique de Phase 2 sponsorisé par des investigateurs, FORCE (FOR COVID-19 Elimination) est terminé. Le suivi des patients et l’analyse des données est en cours. Plus d’informations concernant cette étude sont disponibles sur clinical trials.gov .





Résultat s financiers :

Au 31 mars 2021, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société s’élevaient à 181,7 millions d’euros. À la même date, le total du passif financier de la Société s’élevait à 18,5 millions d’euros.

À noter qu’au cours du premier trimestre 2021, la Société a reçu un paiement d’étape de 7,0 millions de dollars de Sanofi en février 2021. Ce paiement d’étape fait suite à la décision prise par Sanofi de faire progresser IPH6101/SAR443579 vers les études précliniques réglementaires.

Le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de 2021 s’élevait à 4,5 millions d’euros

(19,3 millions d’euros pour le premier trimestre 2020). Pour la période de trois mois se

terminant le 31 mars 2021, le chiffre d’affaires provient majoritairement de l’étalement comptable des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com .

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

Euronext : IPH Nasdaq : IPHA

9695002Y8420ZB8HJE29

1 Comprenant des actifs financiers courants (15,5m€) et des actifs financiers non-courants (39,8m€)

Pièce jointe