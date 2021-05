Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis ontvangt EUR 1,4 miljoen subsidie ter ondersteuning van ontwikkeling van een nieuwe Idylla™ technologie om potentiële waarde in ‘Molecular Surveillance’ te ontsluiten

English Dutch

PERSBERICHT : 11 mei 2021, 07:00 CEST

Biocartis ontvangt EUR 1,4 miljoen subsidie ter ondersteuning van ontwikkeling van een nieuwe Idylla™ technologie om potentiële waarde in ‘Molecular Surveillance’ te ontsluiten



Mechelen, België, 11 mei 2021 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat het een subsidie van EUR 1,4 miljoen heeft ontvangen van VLAIO, de Vlaamse organisatie voor Innovatie & Ondernemerschap, voor de verdere ontwikkeling van een nieuwe generatie technologie die zal worden ingezet op het gebruiksvriendelijke en volledig geautomatiseerde moleculaire diagnostiek platform Idylla™.

De VLAIO-subsidie is bedoeld ter ondersteuning van de aan gang zijnde ontwikkeling van een nieuwe Idylla™ technologie die off-line maatwerk van de Idylla™ cartridge1 mogelijk zal maken. De Idylla™ cartridges van de eerste generatie bevatten niet alleen de generieke componenten voor staalvoorbereiding en biomarkerdetectie, maar ook de biomarkerspecifieke reagentia. De Idylla™ cartridges van de nieuwe generatie zouden daarentegen alleen de generieke componenten voor staalvoorbereiding en -detectie bevatten, en zouden biomarkerspecifiek worden gemaakt door toevoeging door de gebruiker van een gebruiksklare mix die biomarkerspecifieke reagentia bevat. Deze nieuwe Idylla™ technologie zou volledig compatibel zijn met de huidige Idylla™ cartridgeproductielijnen en installed base, en zal naar verwachting de ontwikkelingstijd en -kosten van Idylla™ assays verder verminderen.

‘Molecular surveillance’, waarbij elke patiënt herhaaldelijk wordt opgevolgd met behulp van een moleculaire test, is een snel groeiend domein en vertegenwoordigt een belangrijke marktopportuniteit in oncologie. De ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke testoplossing die patiëntspecifieke biomarkers kan opsporen door gebruik te maken van deze nieuwe generatie Idylla™ technologie heeft zo tot doel om op-maat testing en gepersonaliseerde monitoring te decentraliseren.

Benoit Devogelaere, Chief Technology Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “De producten die op deze nieuwe Idylla™ technologie zullen worden gebaseerd, zouden mogelijk kunnen worden gebruikt in het hele spectrum van molecular surveillance, met inbegrip van monitoring van respons op de behandeling, ‘Molecular Residual Disease2’ (MRD) en monitoring van terugval. De nieuwe technologie zou kunnen worden gebruikt in het kader van goedgekeurde gerichte therapieën en immunotherapieën, alsook voor nieuwe celtherapieën, gepersonaliseerde kankervaccins en neoantigeen-gerichte immunotherapieën3. We zien ook toepassingen op het gebied van infectieziekten, waar Idylla™ tests snel zouden kunnen worden aangepast voor de detectie en differentiatie van verschillende virussen en virusstammen, wat belangrijk kan zijn in de strijd tegen pandemische bedreigingen".

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, reageerde: “We zijn erg dankbaar voor de steun van VLAIO om deze nieuwe generatie Idylla™ technologie naar de markt te brengen. De eerste generatie Idylla™ technologie verandert vandaag al grondig het moleculaire diagnostiek landschap dankzij haar snelle, gebruiksvriendelijke en volledig geautomatiseerde karakter dat labo's in staat stelt hoogkwalitatieve moleculair diagnostische testen uit te voeren. Nu de behandeling van kanker steeds meer gepersonaliseerd wordt, willen we aanpassing en zelfs personalisatie van het Idylla™ platform mogelijk maken. Dit zal ons toegang verschaffen tot de zeer grote markt van molecular surveillance toepassingen, waarbij elke patiënt herhaaldelijk wordt opgevolgd met behulp van een moleculaire test."

Biocartis verwacht in de loop van 2022 de eerste Idylla™ producten te lanceren die gebruik maken van de deze nieuwe Idylla™ technologie.

1 Voorheen ook de Idylla™ ‘FLEX’ technologie genoemd

2 ‘Molecular Residual Disease’ is een klein aantal kankercellen dat in het lichaam achterblijft na behandeling. Deze cellen kunnen terugkomen en een terugval veroorzaken bij patiënten. Bron: MD Anderson Cancer Center, VS; laatst hier geraadpleegd op 7 mei 2021; Chin RI, Chen K, Usmani A, Chua C, Harris PK, Binkley MS, Azad TD, Dudley JC, Chaudhuri AA. Detection of Solid Tumor Molecular Residual Disease (MRD) Using Circulating Tumor DNA (ctDNA). Mol Diagn Ther. 2019 Jun;23(3):311-331. doi: 10.1007/s40291-019-00390-5. PMID: 30941670; PMCID: PMC6561896

3 Immunotherapieën die zich richten op neoantigenen, hetgeen somatische mutaties zijn die alleen door tumorcellen tot expressie worden gebracht. Hierdoor zou de tumor kunnen worden vernietigd zonder onnodige schade toe te brengen aan vitale gezonde weefsels. Bron: Yamamoto, T.N., Kishton, R.J. & Restifo, N.P. Developing neoantigen-targeted T cell–based treatments for solid tumors. Nat Med 25, 1488–1499 (2019). https://doi.org/10.1038/s41591-019-0596-y, laatst geraadpleegd op 7 mei 2021