LHV Groupi tulemused aprillis 2021

LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum ulatus aprillis 4,2 miljoni euroni. LHV Pank teenis kuuga 4,3 miljonit puhaskasumit, seal hulgas 0,5 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. LHV Varahalduse puhaskasum oli aprillis 0,2 miljonit eurot.



Panga klientide arv kasvas aprillis 4300 võrra. Klientide aktiivsus oli hea ning eriti suurt aktiivsust on märgata kodulaenude taotlemisel. LHV laenuportfell kasvas kuuga 16,5 miljoni euro võrra, millest pool tulenes eluasemelaenudest. Hoiuseplatvormide hoiuste vähenemisest tulenevalt vähenes hoiuste maht kokku 33 miljoni euro võrra, samal ajal kui nii finantsvahendajate kui ka eraklientide hoiused kasvasid.

Aprillis tõi LHV Finance turule refinantseerimislaenu, mis võimaldab klientidel mugavalt liita mitu tarbimislaenu üheks laenuks. Uuringufirma Kantar Emori NPS Benchmark soovitusindeksi uuringust selgus, et LHV internetipank on Eesti veebikeskkondade teeninduskogemuse edetabelis esikohal.

LHV Varahalduse klientide arv aprillis vähenes peamiselt eelpensioni- ja pensioniealiste II sambast lahkumise tõttu, samas II sambast lahkumise aktiivsus on aprillis oluliselt langenud. Turgudel oli tegemist volatiilse kuuga, kuid LHV juhitud fondide maht kasvas rekordtasemele 1,6 miljardi euro piiri lähedale.

LHV Kindlustus tegi aprillis ettevalmistusi kasko- ja liikluskindlustuse turule toomiseks ja kindlustustoodete aktiivse pakkumisega alustamiseks. 10. maist on saadaval nii LHV kodukindlustus, liikluskindlustus kui ka kaskokindlustus ning selts on valmis pakkuma tugevat alternatiivi seni valdavalt väliskapitali poolt hõivatud kindlustusturul. Lisagarantiide portfelli ja pangakaartide reisikindlustuse ülevõtmisega on LHV Kindlustuse klientide arv aprilli lõpuks kasvanud juba 128 tuhande kliendini. Ettevõtte kasumlikkus on kasvamas.

Aprilli jäi ka LHV Groupi aktsiakapitali suurendamine seoses praeguste ja endiste töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega.

Reitinguagentuur Moody’s Investors Service kinnitas mai alguses varasemat LHV Panga investeerimisjärgu tasemel krediidireitingut Baa1, kuid muutis panga pikaajaliste hoiuste reitingu väljavaate positiivseks, varasema stabiilse väljavaate asemel.

LHV finantsplaan püsib, kõik ärimahud on plaanitust veidi paremad. Puhaskasum edestab finantsplaani 1,7 miljoni euro võrra. Edu on tulnud peamiselt plaanitust parematest teenustasudest ning krediidiportfelli kvaliteedist.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 570 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 279 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 175 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 128 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 150 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

