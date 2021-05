English Finnish

EEZY OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 11.5.2021 KLO 8.00

Eezy Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2021: Korona vaikuttaa edelleen, katse kohti yhteiskunnan avautumista

Tammi-maaliskuu 2021

Liikevaihto oli 36,6 milj. euroa (55,1 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2020).

Käyttökate oli 2,8 milj. euroa (2,8).

Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (1,0).

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,02) osakkeelta.

Koronapandemian jatkuminen supisti edelleen liiketoimintaa.





Näkymät vuodelle 2021

Koronapandemian takia Eezy ei anna tulosennustetta vuodelle 2021.

Tarkoituksena on antaa tulosennuste, kun näkyvyys paranee yhteiskunnan avautumisen myötä.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 1–3/2021 1–3/2020 1–12/2020 Liikevaihto 36,6 55,1 190,6 Käyttökate 2,8 2,8 13,5 Käyttökateprosentti, % 7,5 % 5,1 % 7,1 % Liikevoitto 0,9 1,0 5,6 Liikevoittoprosentti, % 2,5 % 1,8 % 2,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,01 0,02 0,11 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,01 0,02 0,11 Nettovelka / käyttökate 4,1 x 2,9 x 3,1 x Ketjuliikevaihto 56,4 77,9 282,6

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Takaisin kasvu-uralle kesän aikana

”Eezyn suoritusta ensimmäisellä neljänneksellä heikensivät sulkutila ja koronarajoitusten selkeä tiukentuminen. Onneksi tartuntamäärät ovat vähentymässä, rokotustahti on kiihtynyt ja oletamme yhteiskunnan avautuvan kesän aikana. Olemme vaikeissa olosuhteissa toteuttaneet onnistuneesti strategiaamme, ja katseemme on nyt tiukasti koronan jälkeisessä ajassa.

Pienin neljännes henkilöstöpalveluille

Ensimmäinen neljännes on normaaliolosuhteissakin vuoden heikoin, ja tällä kvartaalilla koronarajoitusten tiukentuminen vaikutti merkittävästi liiketoimintaamme. Liikevaihtomme jäi noin 37 milj. euroon. Lasku edelliseen vuoteen tulee erityisesti horeca-sektoristamme, jossa myyntimme jäi lähes 10 milj. euroa vuoden 2020 vastaavasta neljänneksestä.

Arviomme henkilöstövuokrauksen kokonaismarkkinoiden laskeneen noin 20% Q1 aikana. Eezyllä lasku on osunut horecan lisäksi erityisesti suurimman toimialamme teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan kohdalla isoimpiin kaupunkiseutuihin. Muut yksikkömme ovat olleet lähes vuoden 2020 vauhdissa. Franchise-yrittäjäalueet ovat pärjänneet selkeästi markkinoita paremmin. Tämä kertoo sen, että koronan vaikutus on polarisoitunut ennennäkemättömällä tavalla asiakkaidemme keskuudessa. Kaupan sektorilla liikevaihto supistui jonkin verran, kun osa asiakkaistamme siirsi omaa ravintolahenkilökuntaansa kaupan tehtäviin.

Olemme johdonmukaisesti laajentaneet koko historiamme ajan uusiin asiakassegmentteihin. Näistä Eezy Doctors on jo vakiinnuttanut asemansa lääkärivuokrauksessa. Eezy United on nopealla aikataululla löytänyt paikkansa urheilun ja työn yhdistämisessä. Uusina alueina olemme panostaneet myös toimistohenkilöstön vuokraukseen sekä ulkoistuspalveluiden tuottamiseen. Nämä kaikki kehittyvät liiketoiminnat vastaavat 7% tämän pienen neljänneksen liikevaihdosta. Tavoitteemme on edelleen monipuolistaa palvelutarjontaamme.

Asiantuntijapalvelut kasvoivat strategiamme mukaisesti

Vahvistimme asiantuntijapalvelutarjontaamme syksyllä yrityskauppojen avulla. Molempien tiimien - Eezy Personnel ja Eezy Flow - integraatiot ovat olleet tehokkaita ja onnistuneita. Organisaatiot, arvot ja palvelut on yhdistetty osaksi Eezyä. Asiantuntijapalveluidemme myynti kasvoi hienosti 48% vuoden takaisesta ja osuus konsernin liikevaihdosta kaksinkertaistui 8%:iin. Tavoittelemme asiantuntijapalveluissa korkeampaa kannattavuutta, joten sen hyvä kehitys on tärkeä askel matkalla kohti pitkän aikavälin kannattavuustavoitettamme.

Palautuminen koronapoikkeusolosuhteista normaaliin tulee tarjoamaan Eezyn henkilöstö- ja asiakaskokemus- sekä muutosjohtamispalveluille ja suorarekrytoinnille loistavan kasvualustan. Tavoitteemme on kasvattaa asiantuntijapalveluita orgaanisesti sekä epäorgaanisesti ja sitä kautta myös monipuolistaa asiakkaillemme tarjottavia työelämän palveluita.

Toimintakyvyllä ja fiiliksellä rakennetaan menestystä

Keskityimme viime vuonna tehokkuuden parantumiseen, ja saavutimme aivan uuden tuottavuustason. Tämän vuoden pääteemamme on kasvu. Kasvua ei saada aikaiseksi säästämällä, joten kertaluontoisten kustannussäästöjen sijaan olemme lisänneet myyntiaktivisuuttamme ja investoineet henkilöstön fiilikseen ja toimintakyvyn lisäämiseen. Voinkin ilolla todeta, että Eezy Flow’n tekemien henkilöstötutkimusten tulokset vahvistavat suuntamme olevan oikea. Olen myös iloinen siitä, että merkittävä joukko avainhenkilöitämme lisäsi omistustaan yhtiössä kevään aikana. Avainhenkilöiden ja työntekijöiden osuus yhtiön omistuksesta on nyt lähes 10%. Tämä lisää uskoamme Eezyn hyvään tulevaisuuteen.

Kohti kasvua

Ensimmäinen neljännes tulee jäämään selkeästi vuoden 2021 pienimmäksi. Koronarajoitukset tuntuvat toki vielä toisella neljänneksellä, mutta asiakkaiden aktiviteetit ovat jo selvästi kasvaneet viime viikkoina. Se näkyy avoimien työpaikkojen ja työhakemusmäärien lupaavana kasvuna sekä asiantuntijapalveluidemme projektimäärän kasvuna. Kolmas neljännes lienee selkeä askel kohti toipumista, ja viimeisen neljänneksen uskomme olevan jo normaalitilassa. Parhaimmillaan yhteiskunnan avautuminen laukaisee patouman ja kotimainen kulutus lähtee hurjaan nousuun.

Työvoiman saatavuus nousee kilpailutekijäksi, kun talouden elpyminen on rivakkaa. Taustalla olevat megatrendit eivät myöskään ole muuttuneet, vaan Suomeen tarvittaneen lisää ulkomaalaista työvoimaa kattamaan usean toimialan tekijävajeen. Pandemia on myös lisännyt asiakkaiden työvoimajoustojen tarvetta, joten uskomme henkilöstövuokrauksen osuuden työmarkkinoilla kasvavan.

Tehostuneen organisaatiomme tuoma positiivinen vaikutus tulokseen pääsee liikevaihdon kasvun myötä esiin. Pystymme skaalaamaan liiketoimintaa nykyisellä organisaatiolla selvästi nykyistä isommaksi. Olemme jatkaneet yhtiön aktiivista kehittämistä korona-aikana mm. palveluita digitalisoimalla, ja suuntaamme kasvupanostuksiamme kasvustrategiamme mukaisesti. Me eezyläiset haluamme on olla mukana luomassa yhteishenkeä onnistuneiden työkokemusten muodossa. Kannustankin kaikkia kotimaisten palveluiden ja tuotteiden kuluttamiseen ja sitä kautta siivittämään Suomen talouden taas nousuun!"





Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 11.5.2021 klo 13 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/2021-q1-tulos

Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.





Liite: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021 PDF-muodossa





Lisätietoja:

Sami Asikainen

toimitusjohtaja

sami.asikainen@eezy.fi

puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman

talousjohtaja

Eezy Oyj

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913

Liite