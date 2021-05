English Dutch French

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 11 mei 2021 (07u00 CEST)

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 557 miljoen euro

Er begint licht te komen aan het einde van de tunnel dankzij de grootschalige vaccinatiecampagnes die in het eerste kwartaal van 2021 van start zijn gegaan. De coronapandemie is echter nog lang niet voorbij en blijft over de hele wereld menselijk leed en ongekende economische beroering veroorzaken. Vanaf het begin van de crisis, meer dan een jaar geleden, hebben wij de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet. Wij hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen. Zo hebben we voor 13,1 miljard euro uitstel van betaling verleend in het kader van corona-gerelateerde moratoria (volgens de definitie van de EBA). Voor 91% van dat bedrag zijn de moratoria al verstreken, en voor 98% daarvan werden de normale betalingen hervat. Daarnaast hebben we voor bijna 1 miljard euro aan leningen verstrekt die vallen onder de verschillende corona-gerelateerde overheidsgarantieregelingen.

Ondertussen werkten we onvermoeibaar door aan de implementatie van onze strategie, met inbegrip van de verdere optimalisering van onze geografische aanwezigheid. In het eerste kwartaal van 2021 bereikten we overeenstemming over de overname van de Bulgaarse pensioenverzekerings- en levensverzekeringsactiviteiten van NN. Dat zal ons in staat stellen ons aandeel in de levensverzekeringsmarkt in Bulgarije verder te vergroten en ons bank-verzekeringsaanbod aan klanten te verbreden met de toevoeging van hoogwaardige pensioenfondsproducten, terwijl het ook extra mogelijkheden biedt voor cross-selling van bank- en verzekeringsproducten in een one-stop shop-benadering. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders en zal naar verwachting worden afgerond in de loop van 2021. Meer recent hebben we, in de context van de competitieve marktomstandigheden in Ierland, met Bank of Ireland een princiepsovereenkomst (Memorandum of Understanding) gesloten, die mogelijk kan leiden tot een transactie waarbij Bank of Ireland zich ertoe verbindt om vrijwel alle performing kredieten en passiva van KBC Bank Ireland over te nemen. Daarnaast bekijken we onze opties om de portefeuille non-performing hypothecaire leningen van KBC Bank Ireland te desinvesteren. De succesvolle uitvoering van deze twee transacties kan uiteindelijk resulteren in onze terugtrekking uit de Ierse markt. Terwijl deze besprekingen aan de gang zijn, blijft KBC Bank Ierland zich inzetten om zijn retail bank- en verzekeringsdiensten van het hoogste niveau aan te bieden via zijn digitale kanalen en hubs, voor zijn bestaande en nieuwe klanten. De transactie is nog afhankelijk van de gebruikelijke due diligence, verdere onderhandelingen en overeenstemming over definitieve voorwaarden en bindende documentatie, alsmede het verkrijgen van alle gebruikelijke interne en externe regulatoire goedkeuringen.

Wat onze financiële resultaten betreft, is het jaar sterk van start gegaan met een nettowinst van 557 miljoen euro in het eerste kwartaal. Dat is een zeer goede prestatie, zeker gezien het grootste deel van de bankenheffing voor het gehele jaar - zoals altijd - vooraf in het eerste kwartaal van het jaar wordt geboekt. In het eerste kwartaal zijn bijna alle inkomstenposten gestegen, met uitzondering van de dividendinkomsten. De kosten - exclusief bankenheffing - bleven streng onder controle, wat resulteerde in een daling van 5% ten opzichte van het vorige kwartaal. We konden ook een deel van de eerder geboekte waardeverminderingen op kredieten terugnemen, wat een positief effect had op ons nettoresultaat. Onze solvabiliteit bleef zeer sterk met een common equity ratio van 17,6% op fully loaded basis.

Zoals eerder aangekondigd, zullen wij op 19 mei 2021 een brutodividend van 0,44 euro per aandeel uitkeren voor het boekjaar 2020. Het is ook de bedoeling van onze Raad van Bestuur om in het vierde kwartaal van 2021 een bijkomend brutodividend van 2 euro per aandeel uit te keren voor het boekjaar 2020. De uiteindelijke beslissing van de Raad in dit verband is afhankelijk van de opheffing van de dividendbeperkingen door de ECB.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken bedanken. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor al onze medewerkers die niet alleen onze klanten zijn blijven bedienen, maar er ook voor hebben gezorgd dat onze groep solide en efficiënt heeft kunnen opereren in deze uitdagende tijden.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

