EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2021

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.04.2021 oli 16,83 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.04.2021 seisuga 17,96 eurot. NAV vähenes aprillis dividendide väljakuulutamise tõttu 3,0%. Ilma dividende välja kuulutamata oleks fondi NAV ja EPRA NAV aprillis kasvanud 1% võrra.

Aprillis teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 951 tuhat eurot, mis on 9 tuhat eurot vähem kui märtsis. Müügitulu vähenes peamiselt seoses Eesti piirangutega kauplustele ning aprillis Hortese aianduskeskustele üheks kuuks antud ajutise üürisoodustusega kogusummas 27 tuhat eurot. Hortese allahindluste mõju aprillis vähendas Saules Miestase kaubanduskeskuse avamine Leedus 19. aprillil ning sellest tulenev üüritulu suurenemine. Keskuse külastatavus on olnud pärast avamist 15 tuhat päevas, mis on ca 35% kõrgem kui enne sulgemisi.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli aprillis 801 tuhat eurot, mis on seoses peamiselt üldkoosoleku korraldamise ja Nasdaq-le tasutud haldustasude tõttu 16 tuhat eurot vähem kui märtsis.

Selle aasta esimese nelja kuu jooksul on fond teeninud 3,8 miljoni euro (2020 4 kuud: 3,2 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 3,2 MEUR (2020: 2,5 MEUR) EBITDA-d. EBITDA marginaal on sellel aastal väiksematest parendus- ja turustuskuludest tulenevalt oluliselt kõrgem - 84% vs 77% eelmisel aastal. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 711 tuhat eurot, millest 633 tuhat eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine, 203 tuhat eurot olemasoleva portfelli parem toimimine (vakantsete üüripindade väljarentimine ning uued üürilepingud) ning miinus 125 tuhat Saules Miestaste Covidi piirangute negatiivne mõju.

Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 30. aprilli seisuga 365 tuhat eurot, suurenedes aprillis 31 tuhande euro võrra. Üle tähtaja võlgnevusest 79% (289 tuhat eurot) moodustab Saules Miestase võlgnevus, s.h on 150 tuhande euro osas sõlmitud maksegraafikud kuni selle aasta augustini. Samuti sisaldab üle tähtaja võlgnevus Hortese aianduskeskuse üürimakseid kogusummas 77 tuhat eurot, mis tasutakse mais.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas aprillis 237 tuhande euro võrra ning oli aprilli lõpus 5,9 MEUR.

EREFIII NAV oli aprilli lõpus 16,83 eurot ning EPRA NAV oli 17,96 eurot. NAV vähenes aprillis dividendide väljakuulutamise tõttu 3% ja EPRA NAV 2,8%. Ilma dividende välja kuulutamata oleks fondi NAV aprillis kasvanud 1% võrra.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 30.04.2021 seisuga 71,069 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

