Sbankens Q1-resultater kjennetegnet av lave tap og overkapitalisering

Bergen, 11 Mai 2021: Sbanken fikk et resultat før skatt på 242,9 millioner kroner i første kvartal 2021, sammenlignet med 239,0 millioner kroner i første kvartal 2020. Netto renteinntekter ble redusert med 45,9 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter økte med 0,2 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 10,7 prosent. Justert for overskuddskapital over kapitalmål var egenkapitalavkastningen 14,3 prosent.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,4 milliarder kroner, tilsvarende en årlig utlånsvekst på 0,2 prosent. Volumet av utlån til boligformål var uendret fra forrige kvartal. Fondssparing økte til 25,9 milliarder kroner, tilvarende en årlig vekst på 86 prosent, støttet av vedvarende høy fondstegning blant kunder.

Hovedpunkter:

· DNB annonserer anbefalt frivillig tilbud på aksjene i Sbanken til en kurs på 103,85 kroner per aksje

· Robust kvalitet i utlånsbalansen – tapsgrad 0,06 prosent

· Fondssparing økt til 25,9 milliarder kroner – årlig vekst 86 prosent

· Kåret til Norges beste mobilbank

· Signifikant overkapitalisering vedvarer – 1,2 milliarder kroner over kapitalmål etter utbytter

– Tapene har holdt seg på lave nivåer i første kvartal, noe som bekrefter at bankens utlånsportefølje er blant de mest lønnsomme og robuste i markedet. Spareområdet viser fortsatt sterk og lønnsom vekst, med en økning i spareavtaler og høy aktivitet innenfor aksjehandel. Sist, men ikke minst fikk vi i mars måned nok en gang bekreftet at vi er ledende på digital innovasjon, da Cicero Consulting i sin mobilbankrapport rangerte Sbanken som Norges mest populære mobilbankapp, sier Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken.

Netto renteinntekter ble 384,7 (430,6) millioner kroner. Rentemarginen i kvartalet ble 1,55 prosent, ned 5 basispunkter fra forrige kvartal. Nedgangen i rentemarginen var delvis et resultat av pengemarkedsrenter over normaliserte nivåer i første kvartal.

Driftskostnadene ble redusert til 174,7 (183,8) millioner kroner, mens kostnadsgraden i kvartalet ble 40,6 prosent. Netto tap utgjorde 12,7 (51,0) millioner kroner, tilsvarende en tapsgrad på 0,06 prosent. Implementering av EBAs nye definisjon for mislighold påvirket tapene negativt med 23,1 millioner kroner i kvartalet.

Utbytte på 3,15 kroner per aksje ble utdelt i kvartalet, og aksjen handlet eks. utbytte fra 1. mars. På bankens ordinære generalforsamling 22 april ble det vedtatt å tildele styret en fullmakt til å beslutte utdeling for regnskapsåret 2020, begrenset oppad til 4,40 kroner per aksje. Hensyntatt utdelt utbytte og utbyttefullmakten for 2020, hadde Sbanken en ren kjernekapital på 15,9 prosent ved kvartalsslutt. Dette var 3,4 prosentpoeng over bankens regulatoriske kapitalkrav på 12,5 prosent.

– Det er spennende tider, og nå venter vi på avgjørelsen om hvorvidt DNB blir vår nye eier. Uansett utfall av prosessen vil vårt hovedfokus fortsatt være å levere ledende digitale løsninger til Norges mest fornøyde bankkunder. Innovasjonskraft, sterkt kundefokus og dyktige medarbeidere er kjerneelementer i Sbanken-konseptet, og jeg er sikker på at også nye eiere vil være opptatt av å videreutvikle disse verdiene, legger Thomassen til.





Fullstendig kvartalsrapport finnes også på www.sbanken.no/ir.



Kontaktdetaljer,

Investor Relations

Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt

Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedlegg