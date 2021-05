NORBIT - Resultater for første kvartal 2021

English Norwegian

Trondheim, 11. mai 2021: NORBIT rapporterte i dag driftsinntekter for første kvartal 2021 på NOK 148,7 millioner, sammenlignet med NOK 151,6 millioner i samme periode i fjor. Selskapet oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 17,7 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en EBITDA-margin på 12 prosent.

Forretningsområdet Oceans vokste med 32 prosent i et sesongmessig lavt kvartal og inntektene kom inn på NOK 68,5 millioner med en EBITDA-margin på 31 prosent. Forretningsområdet Product Innovation & Realization (PIR) økte inntektene med 7 prosent til NOK 67,2 millioner, drevet av høyere salg av kontraktproduksjon og R&D-tjenester, og hadde forbedret lønnsomhet.

“Vi er tilfredse med den sterke veksten i både Oceans og PIR i kvartalet. Etterspørselen etter sonarsystemer er solid, og Oceans har levert flere WINGHEAD-sonarer til et ledende globalt kartleggingsselskap. PIR opplevde høyere aktivitet innen kontraktproduksjon og etter en sertifisering for produksjon av medisinsk utstyr er vi nå klare for å levere produkter også til kunder innen markedet for medisinsk instrumentering,” sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Forretningsområdet Intelligent Traffic Systems (ITS) hadde som ventet et svakt kvartal med driftsinntekter på NOK 19,4 millioner og et EBITDA-resultat tilnærmet null. Som kommunisert tidligere står ITS overfor et utfordrende første halvår 2021, men utsiktene for andre halvår er positive, med forventninger om en markant økning i driftsinntekter og lønnsomhet.

”ITS mottok en initiell ordre på NOK 50 millioner for levering av On-Board Units i andre halvdel av 2021 til et europeisk forsikringsselskap. I dag kunngjør vi også oppkjøpet av iData, et ungarsk teknologiselskap som passer godt inn i ITS’ strategi for å bygge et nytt undersegment innen utvalgte IoT/5G-nisjeapplikasjoner med en abonnementsbasert forretningsmodell. Sammen vil vi skape en bredere plattform for vekst inn i markedet for asset og vehicle tracking/monitoring,” sier Weisethaunet.

Forretningsområdene Oceans og PIR har utsikter for et sterkt andre kvartal, med forventninger om et fortsatt høyt aktivitetsnivå. For Oceans har andre kvartal historisk sett vært et sterkt kvartal, og NORBIT forventer vekst i driftsinntektene fra første kvartal. For PIR forventes også driftsinntektene å øke sammenlignet med første kvartal, drevet av høy aktivitet innen kontraktproduksjon.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater i dag fra klokken 10:00 via et webinar i samarbeid med Pareto Securities. Link for å delta på webinaret finnes på https://norbit.com/investors/overview/ og nedenfor, eller ring inn ved å bruke følgende detaljer: +47 21 40 23 11 og konferanse-ID: 661833965#.

For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, CEO, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, CFO, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi i utvalgte markedsnisjer. Selskapet har strukturert virksomheten i tre forretningsområder: Oceans betjener globale maritime markeder. Intelligent Traffic Systems (ITS) tilbyr løsninger for trådløs kommunikasjon, identifisering og sporing av kjøretøy. Product Innovation & Realization (PIR) tilbyr R&D tjenester og kontraktsproduksjon til utvalgte nøkkelkunder.

NORBIT har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Selbu og Røros, og 15 kontorer rundt i verden.

For mer informasjon: www.norbit.com

Link til webinar:

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NmM2N2Q3ODYtYTA2Zi00NjZhLTlkNzEtMzJhM2VjMDcxYzMy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f8f86bd5-66c6-403b-a154-dcd450b42b33%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221d4f49f9-62cc-47a2-844b-3fbf848a81c8%2522%257d&data=04%7C01%7C%7C8f3c6e5c4cd5466e7f8c08d9088bf19b%7Ca659db1beb774aaf849d11e9e8c70371%7C0%7C0%7C637550219697100696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m%2FN%2BNHvS7EHjItJeL0IGdNdJoIWbcstW%2F7D0B4%2BMyg4%3D&reserved=0

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg