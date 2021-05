English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 11 mei 2021 – 7am CET

Fagron maakt stemuitslag AVA en BAVA bekend

Fagron heeft op maandag 10 mei de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gehouden.

De AVA heeft onder meer de jaarrekening over 2020 goedgekeurd, alsmede het brutodividend van € 0,18 per aandeel vastgesteld. De aandeelhouders hebben de raad van bestuur en de commissaris kwijting verleend. Agendapunt 10 van de AVA ten aanzien van de controlewijzigingsbepaling van het inschrijvingsrechtenplan 2020 werd verworpen.

De BAVA heeft onder andere de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen goedgekeurd en de machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen verleend. Agendapunt 3 ten aanzien van de hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal werd verworpen. De onderneming zal voor de BAVA in mei 2022 (wanneer deze machtiging komt te vervallen) voor dit punt een aangepast voorstel agenderen.

De volledige tekst van de agendapunten zijn te vinden op de website van de onderneming (link).

Op de AVA en BAVA was circa 72% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal via volmacht of steminstructies vertegenwoordigd.

De dividendkalender is als volgt:

Notering ex-dividend 17 mei 2021 Registratiedatum 18 mei 2021 Betaalbaarstelling 19 mei 2021

