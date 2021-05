Valneva annonce la réalisation de son Offre Globale de $107,6 millions

English French

Saint-Herblain (France), le 11 mai 2021 – Valneva SE, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui le règlement-livraison intervenu le 10 mai 2021 de son offre globale de 8 145 176 nouvelles actions ordinaires, après exercice intégral de l'option de surallocation accordée aux banques (l’ « Option »), comprenant une offre au public de 2 850 088 sous la forme d’American Depositary Shares (« les ADS »), chacun représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et à un prix de souscription unitaire de 26,41 dollars U.S. (l’ « Offre U.S. »), et d’un placement privé concomitant de 2 445 000 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis à un prix de souscription unitaire de 11,00 euros (le « Placement Privé Européen », ensemble avec l'Offre U.S., « l’Offre Globale »). Le montant brut cumulé de l’Offre Globale, après exercice intégral de l'Option, avant déduction des commissions, frais et dépenses à payer par la Société, s’élève à environ 107,6 millions de dollars U.S. (€89,6 millions d’euros).



Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le symbole « VLA ». Les ADSs sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « VALN ». La négociation des ADSs sur le Nasdaq Global Select Market a débuté le 6 mai 2021.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. ont agi en qualité́ de teneurs de livre associés de l’Offre Globale. Namsen Capital est intervenu en qualité de conseil en marchés de capitaux pour Valneva.

Un document d’enregistrement, prospectus compris, relatif aux titres offerts a été déposé auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») et déclaré effectif par cette dernière le 5 mai 2021. Les titres auxquels fait référence le présent communiqué de presse ont été offerts aux Etats-Unis uniquement par le biais d'un prospectus et des exemplaires du prospectus relatif à l'Offre Globale et en décrivant les conditions peuvent être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co. LLC; Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone: +1 866-471-2526, facsimile: +1 212-902-9316, mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com ou Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telephone: +1 877 821 7388, mail : Prospectus_Department@Jefferies.com .

À propos de Valneva SE :

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux non satisfaits. La Société a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Contact Investisseurs et Médias

Laetitia Bachelot-Fontaine

Director Investor Relations & Corporate Communications

M +33 (0)6 4516 7099

investors@valneva.com

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale. La déclaration d’enregistrement peut être obtenu sur le site web de la SEC.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »).

En France, le Placement Privé Européen décrit ci-dessus sera uniquement réservé à certaines catégories de personnes au sens de l’article L. 225-138 du Code de commerce et des réglementations applicables. Le Placement Privé Européen sera ouvert uniquement aux investisseurs qualifiés tels que ce terme est défini à l'article 2(e) du Règlement Prospectus.

En ce qui concerne chaque État membre de l'Espace économique européen autre que la France (chacun, un « État membre pertinent »), une offre des titres mentionnés dans le présent document n'est pas faite et ne sera pas faite au public dans cet État membre pertinent, sauf : (i) à toute entité juridique qui est un investisseur qualifié tel que défini dans le Règlement Prospectus ; (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales par État membre concerné ; ou (iii) dans toute autre circonstance relevant de l'article 1(4) du Règlement Prospectus ; à condition qu'une telle offre des titres mentionnés dans le présent document ne nécessitera pas la publication par la Société d'un prospectus conformément à l'article 3 du Règlement Prospectus. Aux fins de ce qui précède, l'expression « offre au public » dans tout État membre pertinent a le sens qui lui est attribué à l'article 2(d) du Règlement Prospectus.

Le présent communiqué est distribué et s’adresse uniquement (a) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (b) aux professionnels en matière d’investissement (« investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’« Ordonnance »), (c) aux personnes visées par l’article 49(2) de l’Ordonnance (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les actions de la Société offertes dans le cadre de l’Offre Globale sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des actions de la Société dans le cadre de l’Offre Globale ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.

Ce communiqué de presse a été réalisé en langues française et anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

Pièce jointe