DFDS: APRIL MÆNGDERAPPORT: FRAGT OP 50% SOM FØLGE AF NEDLUKNINGER I 2020

INVESTOR NEWS NR. 20/2021



DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.





DFDS færgemængder April Sidste 12 måneder Fragt 2020 2021 Ændr. 2019-20 2020-21 Ændr. Lanemeter, '000 2.395 3.589 49,8% 40.087 42.257 5,4% Passager 2020 2021 Ændr. 2019-20 2020-21 Ændr. Passagerer, '000 29 29 -0,2% 4.510 1.002 -77,8%





Færge – fragt: De samlede mængder i april 2021 var 49,8% højere end i 2020. Netto-reguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 0,6 ppt til 49,2%.

Den ekstraordinære mængdevækst i april 2021 sammenlignet med 2020 skyldtes betydelige mængdereduktioner i april 2020 forårsaget af Covid-19-relaterede nedlukninger. Mængderne i april 2021 var 13,4% højere end i april 2019 justeret for strukturelle ruteændringer.

Den underliggende mængdevækst i april 2021 afspejlede et fortsat positivt momentum fra marts 2021 inden for alle forretningsområder. Aprilmængderne var lavere end i marts på grund af sæsonudsving afledt af påsken.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i april 2021 var på niveau med 2020, hvilket afspejler den negative indvirkning af Covid-19-relaterede rejserestriktioner i begge perioder. I Østersøen var antallet af passagerer højere end i 2020.

DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk.

Mængder for maj forventes offentliggjort 11. juni 2021.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

