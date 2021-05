Yara og JERA i samarbeid om ren ammoniakk for å avkarbonisere kraftproduksjonen i Japan

English Norwegian

Oslo, 11. mai 2021: Yara International ASA, en ledende global aktør innen ammoniakk og JERA Co., Inc, Japans største kraftselskap, har signert en intensjonsavtale om samarbeid innen produksjon, leveranser og forsyningskjedeutvikling for blå og grønn ammoniakk, for å muliggjøre utslippsfri produksjon av varmekraft i Japan.



Japan annonserte nylig planer om innfasing av ammoniakk i drivstoffmiksen for produksjon av varmekraft, som ledd i å redusere CO2-utslipp og oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Som en del av sin grønne vekststrategi sikter regjeringen mot en ammoniakkimport på tre millioner tonn innen 2030.

“Dette banebrytende samarbeidet tar sikte på å avkarbonisere JERAs kraftproduksjon og gi Yara en tilstedeværelse i det strategisk viktige japanske markedet. Å bygge verdikjeder for blå og grønn ammoniakk er avgjørende for å muliggjøre hydrogenøkonomien, og samarbeid med en nøkkelaktør som JERA markerer en milepæl i å utnytte Yaras globale kapasitet og nettverk, sier Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara.

JERAs konserndirektør Yukio Kani sa: “Vi er glade for å ha nådd denne intensjonsavtalen med Yara, en ledende global ammoniakkprodusent som deler vårt ønske om å utvikle en verdikjede for ren ammoniakk. Vi tror at dette samarbeidet mellom sektorer ikke bare vil utvide forretningsmulighetene for begge selskaper, men vil også akselerere overgangen til et utslippsfritt samfunn.”

Ammoniakk avgir ikke karbondioksid under forbrenning, og blir sett på som en effektiv fremtidig energikilde. Blå ammoniakk produseres med karbonfangst og lagring (CCS), mens grønn ammoniakk produseres utslippsfritt ved å bruke hydrogen fra fornybar energi som råstoff. Begrepet ren ammoniakk omfatter både blå og grønn ammoniakk.



Under intensjonsavtalen tar Yara og JERA sikte på samarbeid innen følgende områder:

Forsyning og utvikling av ny etterspørsel etter ammoniakk i Japan, inkludert ammoniakk til kraftproduksjon

Lagring av allerede fanget CO2 (CCS) ved Yaras ammoniakkanlegg i Pilbara, Australia, for å muliggjøre produksjon og forsyning av blå ammoniakk til JERA

Utvikling av nye rene (blå og grønne) ammoniakkprosjekter

Optimalisering av ammoniakklogistikk til Japan



JERA er det største kraftselskapet i Japan og produserer omtrent 30% av Japans strøm. Det Tokyo-baserte selskapet jobber for å etablere grønne forsyningskjeder for drivstoff for å gjøre selskapets virksomhet i Japan og utlandet utslippsfri innen 2050.

Yara er verdensledende innen ammoniakk, med lang erfaring og ledende posisjoner innen global produksjon, logistikk og handel med ammoniakk. Det Oslo-baserte selskapet produserer årlig omtrent 8,5 millioner tonn ammoniakk. Yara opererer en flåte på 11 ammoniakkskip, inkludert fem heleide skip, og eier 18 marine ammoniakkterminaler med en samlet lagringskapasitet på 580 kilotonn – noe som muliggjør produksjon og transport av ammoniakk over hele verden. Yara opprettet nylig enheten Yara Clean Ammonia for å gripe og utvikle vekstmuligheter innen utslippsfritt drivstoff for shipping, karbonnøytral gjødsel og ammoniakk for det industrielle markedet.





Kontakter



Thor Giæver, SVP Investor Relations

Mobile: (+47) 480 75 356

E-mail: thor.giaver@yara.com

Josiane Kremer, Director External Communications

Mobile: (+47) 481 80 451

E-mail: josiane.kremer@yara.com





Om JERA



JERA ble etablert i 2015 som et likeverdig fellesforetak mellom to store japanske el-selskaper (TEPCO Fuel & Power Incorporated og Chubu Electric Power Company). JERA er et energiselskap med global rekkevidde og styrker i hele verdikjeden for energi, fra oppstrøms prosjekter i LNG-markedet, drivstoffanskaffelse gjennom drivstofftransport, til kraftproduksjon.

JERAs misjon er å tilby banebrytende løsninger på verdens energiutfordringer ved å tilby andre land energiforsyningsmodeller etablert i Japan gjennom JERAs globale virksomhet. Ser vi mot 2025, fokuserer JERA hovedsakelig på energiløsninger innen to områder: LNG-verdikjeden og storskala fornybar energi sentrert rundt havvind. For ytterligere å drive sine eksisterende initiativer og krystallisere sin langsiktige visjon etablerte JERA i oktober 2020 sin "JERA Zero CO2 Emissions 2050"-plan basert på utvikling av nullutslippsproduksjon av varmekraft ved bruk av ammoniakk og hydrogen

JERAs nåværende globale kraftproduksjonskapasitet er omtrent 80GW, og LNG-transaksjonsvolumet er omtrent 36MTPA - blant de største i verden. For ytterligere detaljer, se: https://www.jera.co.jp/english/

Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar. www.yara.com

Denne informasjonen er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12



Vedlegg