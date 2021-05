Van Lanschot Kempen benoemt Maarten Edixhoven als voorzitter Raad van Bestuur

English Dutch

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 11 mei 2021



De Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft het voornemen om Maarten Edixhoven (50) te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen. De toezichthouders hebben de benoeming van Maarten Edixhoven goedgekeurd en de ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen heeft een positief advies gegeven over zijn benoeming.

Van de voorgenomen benoeming van Maarten Edixhoven zal kennisgeving worden gedaan tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die in het najaar zal plaatsvinden.

Maarten Edixhoven volgt Karl Guha op die in januari van dit jaar heeft aangekondigd te willen terugtreden als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur. Maarten zal op 1 oktober 2021 worden benoemd als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur.

Toelichting Frans Blom, voorzitter Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen:

‘De Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen is zeer verheugd met de komst van Maarten Edixhoven als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij is een uitstekend bestuurder met uitgebreide ervaring in de financiële sector en een teamspeler met een inspirerende persoonlijkheid. We hebben er het volste vertrouwen in dat we onder leiding van Maarten verder kunnen bouwen aan de groei en ontwikkeling van Van Lanschot Kempen als toonaangevende onafhankelijke wealth manager.

Dit betekent ook dat we aan het eind van dit jaar afscheid zullen nemen van onze huidige voorzitter Karl Guha. Karl is een gedreven bestuurder, een bankier pur sang met duidelijke visie. Onder zijn leiding is Van Lanschot Kempen getransformeerd van een algemene bank tot de onafhankelijke toonaangevende geïntegreerde wealth manager van dit moment. De resultaten en groei spreken voor zichzelf, maar ook het engagement binnen de organisatie, de ondernemersgeest en gedrevenheid van de medewerkers zijn ongekend hoog. We gaan hem missen als bestuurder, als collega en bovenal als een zeer bijzonder mens en we zijn hem dankbaar voor de transitie die Van Lanschot Kempen dankzij hem heeft doorgemaakt.’

Toelichting Maarten Edixhoven: ‘Van Lanschot Kempen is een prachtig huis met een bijzondere historie en een uitstekende reputatie onder haar klanten. Onder leiding van Karl is dat huis uitgegroeid tot een succesvolle geïntegreerde wealth manager met een duidelijke -klantgerichte- groeistrategie, welke we verder zullen uitbouwen. Ik zal mij inzetten om samen met mijn nieuwe collega's belangrijke thema's als duurzaamheid en nieuwe technologie verder toe te passen in de bedrijfsvoering en dienstverlening. Ik ben Karl zeer erkentelijk dat hij tot 1 oktober aan het roer blijft en er nog tot aan het einde van het jaar is voor overdracht en advies. Ik zie er enorm naar uit om te starten in mijn nieuwe rol als bestuursvoorzitter en kennis te maken met klanten en medewerkers.’

Maarten Edixhoven (1971) is afkomstig van Aegon waar hij CEO is van Aegon Nederland en lid van de Management Board van Aegon NV en daarvoor was hij CEO van Zwitserleven. Daarnaast is Maarten lid van het bestuur van VNO NCW (zie verder curriculum vitae en foto op vanlanschotkempen.com).

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Bijlage