COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 11/05/2021

CONTRIBUTION D’ALSTOM AU RÉSULTAT NET DU PREMIER TRIMESTRE 2021 DE BOUYGUES

ALSTOM A PUBLIÉ LE 11 MAI 2021 SES RÉSULTATS ANNUELS DE L'EXERCICE 2020/21 ARRÊTÉS AU 31 MARS 2021. SUR LA BASE DE CETTE PUBLICATION, LA CONTRIBUTION D'ALSTOM AU RÉSULTAT NET DU PREMIER TRIMESTRE 2021 DE BOUYGUES S’ÉLÈVE À 120 MILLIONS D’EUROS, CONTRE UNE CONTRIBUTION DE 35 MILLIONS D’EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2020.

CETTE CONTRIBUTION SE DÉCOMPOSE COMME SUIT :

115 millions d’euros au titre du profit de dilution net issu des 2 augmentations de capital réalisées le 29 janvier 2021 par Alstom et réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc ; de la plus-value nette issue de la cession de 12 millions actions Alstom réalisée par Bouygues le 10 mars 2021 ;

5 millions d’euros au titre de la quote-part de Bouygues au résultat d’Alstom réalisé sur le second semestre 2020/21.

Au 30 avril 2021, Bouygues détient une participation de 3,12% au capital d’Alstom.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2021

DU GROUPE BOUYGUES SERONT COMMUNIQUÉS LE 20 MAI 2021 À 7H30 (CET).

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) ; médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

Contact investisseurs et analystes :

INVESTORS@bouygues.com – Tél. : +33 (0)1 44 20 10 79

Contact presse :

presse@bouygues.com – Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

