News Alert Capgemini // « Digital Workplace » : Capgemini transforme l’environnement de travail d’Airbus

« Digital Workplace » :

Capgemini transforme l’environnement de travail d’Airbus

Paris, le 11 mai 2021 - Capgemini a signé un contrat d’une durée de cinq ans avec Airbus pour l’accompagner dans la refonte de son poste de travail collaboratif au niveau mondial (méthodes et outils de travail).

Sur le plan technologique, Capgemini va intervenir sur les services de publication et de partage en ligne, les outils de collaboration et de productivité, les services de messagerie, le partage des fichiers, la messagerie instantanée, la visioconférence, et les services de téléphonie numérique.

Nive Bhagat, Directrice des services Cloud & Infrastructure de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe, précise : « Notre capacité à traiter ce projet de bout-en-bout, depuis le cadrage stratégique jusqu’à la transformation opérationnelle en intégrant les nouvelles technologies et le Cloud, a fait la différence. Nous sommes extrêmement fiers d’accompagner Airbus dans ce projet de grande envergure ».

