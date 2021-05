French English

Suresnes, le 11 mai 2021 – 8h50

Antoine Fiévet, Président Directeur Général, annonce une nouvelle étape

dans la gouvernance du Groupe Bel

devant conduire à mettre en place courant 2022 une gouvernance dissociée

et à confier la Direction Générale à Cécile Béliot

Sous l’impulsion de son Président-Directeur Général, le Groupe Bel annonce son intention d’évoluer vers une gouvernance dissociant les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général, qui devrait conduire Antoine Fiévet et le Comité des nominations à soumettre au vote du Conseil d’administration courant 2022, la nomination de Cécile Béliot à la Direction Générale du Groupe.

Dans la période de transition qui s’ouvre, Cécile Béliot est nommée Directrice Générale Adjointe Groupe et succède à Antoine Fiévet aux fonctions de Présidente du Comité de Surveillance de MOM (marques Materne®, Pom’Potes®/GoGo squeeZ®, Mont-Blanc®…).

Cette évolution, préparée depuis l’arrivée de Cécile Béliot chez Bel en tant que Directrice Générale Adjointe en charge de la Stratégie, des Leviers de croissance et des Marchés, permettra au groupe de continuer à conduire sa transformation, tout en perpétuant la vision et les valeurs portées par la famille actionnaire Bel-Fiévet depuis la création de l’entreprise il y a plus de 150 ans. La mission confiée à Cécile Béliot dans cette période de transition est de préparer progressivement le rapprochement des équipes Bel-MOM et de poursuivre le déploiement de la stratégie du groupe autour de ses trois territoires produit complémentaires – lait, végétal et fruit – dans la droite lignée de la démarche d’innovation, d’internationalisation et de modernisation déjà impulsée par Cécile Béliot au sein de Bel.

Depuis son arrivée en 2018, Cécile Béliot a défini au sein du Comité Exécutif les piliers de la stratégie au service d’un modèle de croissance durable, et a piloté depuis, aux côtés d’Antoine Fiévet, le déploiement de cette stratégie : accélération de l’innovation avec notamment le virage du végétal, refonte des missions des marques dans le respect de leur ADN, accélération sur les nouveaux territoires géographiques du groupe (USA, Chine…) et sur les nouveaux circuits de distribution (e-commerce, circuits hors domicile…).

Le Conseil d’administration de Bel s’est déclaré favorable à cette évolution vers une gouvernance dissociée à compter de 2022. Ce modèle de gouvernance, qui a fait ses preuves dans de nombreux groupes internationaux, doit permettre d’allier capacité à transformer à court terme et performance durable à long terme, dans un monde de plus en plus imprévisible et complexe.

Antoine Fiévet, Président-directeur général du Groupe Bel, a déclaré : « Cette évolution de gouvernance est le fruit d’une réflexion de longue date et j’ai souhaité la préparer progressivement pour garantir la stabilité et la pérennité de la croissance du groupe. Nous sommes à un moment symbolique, alors que nous fêtons les 100 ans de notre marque iconique, La Vache qui rit®, signe de notre capacité à nous inscrire dans le temps long. C’est aussi un moment stratégique, alors que nous accélérons sur nos nouveaux territoires de croissance : le végétal, ainsi que le fruit à travers les activités de MOM. Cécile Béliot a démontré ces dernières années son attachement à nos valeurs et à notre ADN, ainsi que son leadership et sa capacité à transformer notre modèle pour répondre à notre mission d’offrir une alimentation plus saine et responsable, pour tous. Je suis convaincu qu’elle saura relever nos défis futurs pour continuer à développer durablement le groupe et ses marques ».

Cécile Béliot, Directrice Générale Adjointe du Groupe Bel a déclaré : « La confiance dont me témoignent Antoine Fiévet et la famille actionnaire est un immense honneur, mais avant tout une grande responsabilité. Elle m’engage dans la poursuite de la mission que nous menons ensemble depuis trois ans, fidèle aux valeurs qui ont fait le succès du groupe. Je crois profondément dans la force de notre modèle pour inventer l’alimentation durable de demain, accessible au plus grand nombre. Je suis fière que nous nous y engagions ensemble au quotidien, avec tous les collaborateurs du groupe ».

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure international tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 3,46 milliards d’euros.



12 510 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 33 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

------------------

Contacts presse Bel

Havas Paris – bel.groupe@havas.com

Laure Calixte – 06.33.81.81.17

Pièce jointe