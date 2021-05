Humanfigure Consulting werkt samen met Blue Ridge om succesvol een snelle oplossing voor supply chain planning en prijsoptimalisatie te leveren

English Dutch

ATLANTA en NOORDWIJK, Nederland, May 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Humanfigure Consulting, het Nederlandse consultancy-bedrijf dat gespecialiseerd is in het afstemmen, aanpassen, integreren en meetbaar maken van bedrijfsprocessen, en Blue Ridge, het baanbrekende platform dat “demand shaping” voor supply chain planning (SCP) en prijsoptimalisatie combineert, kondigden een strategisch partnerschap aan.



Het partnerschap stelt distributie-, detailhandel- en productiebedrijven in staat om de technologie die ze nodig hebben binnen hun supply chain gemakkelijk te configureren en snel uit te rollen, in plaats van 18-24 maanden te wachten om verbetering te realiseren. Samen met de kennis en kunde van Humanfigure Consulting, realiseren bedrijven snel extra besparingen, serviceverbeteringen en veerkracht in hun toeleveringsketens.

“Samen met onze klanten werken wij continue aan "Providing Excellent Service and Realising Unbelievable Customer Experiences!" in de keten.” zegt Humafigure Consulting’s managing consultant, Werner van Keulen. “Gebruikmakend van de Blue Ridge oplossingen zijn onze klanten sneller in staat dit te realiseren.”.

"In de huidige sneller veranderende toeleveringsketen moeten bedrijven de manier waarop ze software kopen, heroverwegen; ze kunnen zich niet langer de pijnlijke reis van een traditionele ERP- of WMS-implementatie veroorloven, " zegt Maarten Baltussen, general manager – Europe, Blue Ridge. "Bedrijven hebben een toegankelijk pad nodig naar een speciaal gebouwde technologie waarmee ze kunnen reageren in het razendsnelle tempo van marktomstandigheden die vrijwel veranderen met de wind.".

De gezamenlijke oplossing voor planning en prijsstelling geeft een nieuwe kijk op zakelijke flexibiliteit voor onbekende factoren, zoals productbeschikbaarheid, doorlooptijden, inflatiekosten, seizoensinvloeden, e-commerce / multi-channel vraag- en uitvoeringslogistiek en prijsstelling van concurrenten, in de toeleveringsketen. Blue Ridge's “demand shaping” voor Supply Chain Planning en Pricing Optimization versnellen de margegroei door geavanceerde prijsanalyses op unieke wijze te koppelen aan de vraag en aan de voorraad. Bedrijven kunnen nu aansluiten op “low-risk” en “rapid-value” techniek die haar prijzen strategisch optimaliseert. Dit alles rekening houdend met de voorraad en vraagvoorstelling om zo de vraag voor alle producten, locaties, kanalen en klanten vorm te geven.

Voordelen van de samenwerking tussen Humanfigure Consulting en Blue Ridge zijn onder meer:

Versneld zichtbare verbeteringen, doorgaans al binnen 90 dagen na ingebruikname

Minder risico door inzet van het LifeLine ™ klantsuccesprogramma van Blue Ridge, dat 24/7 monitoring en proactieve aanbevelingen biedt voor doorlopend klantsucces

Veilige, ontzorgde implementaties zonder leveranciersafhankelijkheid, connectiemogelijkheid met meer dan 40 ERP-systemen, en nul mislukte implementaties

Onmiddellijke verbeteringen in serviceniveaus, verkoopopbrengsten, bedrijfskosten en winstgevendheid - met tot 20 procent voorraadreductie.

Over Humanfigure Consulting

Humanfigure Consuting is een Nederlands consultancy-bedrijf dat gespecialiseerd is in het afstemmen, aanpassen, integreren en meetbaar maken van bedrijfsprocessen ertoe leidend dat mensen en organisaties groeien en beter presteren. Humanfigure Consulting werkt voor retailorganisaties, maar ook voor bedrijven actief op het gebied van logistiek en supply & demand chain management. In startups, scale-ups en familiebedrijven komt haar expertise en achtergrond het beste tot zijn recht. Voor meer informatie: www.humanfigure.nl

Over Blue Ridge

Het bereiken van een veerkrachtige toeleveringsketen bevindt zich op het snijvlak van vraag, prijs en voorraad - waar de klanten, leveranciers en hun activiteiten van een bedrijf samenkomen. Het cloud-native, geïntegreerde plannings- en prijsplatform van Blue Ridge biedt groothandels, retailers en productiebedrijven applicatie-eenvoud die op unieke wetenschappelijke wijze voorraadvoorspellingsmogelijkheden integreert met inzichten over prijsoptimalisatie. Van modellering, juiste voorraadbepaling tot naadloze samenwerking, Blue Ridge baseert haar succes op verbetering van de winstgevendheid en het serviceniveau van haar klanten. Voor meer informatie https://blueridgeglobal.com/ of ga naar https://blueridgeglobal.com/request-demo/ voor een demo-aanvraag.

