DNA Oyj: Muutos DNA:n johtoryhmässä

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.5.2021 KLO 10.00

DNA:n tekninen johtaja sekä johtoryhmän jäsen Tommy Olenius on ilmoittanut jättävänsä yhtiön vuoden 2021 loppuun mennessä. Olenius jatkaa tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä lähtöönsä asti.

Uuden teknisen johtajan haku käynnistetään välittömästi.

”Tommy on tehnyt DNA:lla liki 20-vuotisen uran ja työskennellyt tuona aikana avainasemassa niin 3G-, 4G- kuin 5G-verkkojenkin rakentamisessa. Tommy jättää jälkeensä huippuluokan mobiiliverkon, josta asiakkaamme saavat nauttia päivittäin. Kiitän Tommya lämpimästi hänen työpanoksestaan ja toivotan menestystä myös jatkossa”, DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen kommentoi.

Lisätietoja medialle:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi





DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on kuitenkin laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.