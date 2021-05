Delårsrapport Q1 2021: Stærk EBITDA vækst på 72% i Q1 2021

Danish English

Bestyrelsen for Wirtek A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts 2021. Delårsrapporten er i sin helhed vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

CEO Michael Aaen kommenterer:

"Wirtek er kommet godt fra start i 2021 med en vækst i driftsresultatet (EBITDA) på 72% på baggrund af en organisk vækst i omsætningen på hele 11%.

Q1 2021 har været et utroligt spændende kvartal for Wirtek. I januar annoncerede vi vores nye Accelerate 25 strategi, hvor de finansielle målsætninger for 2025 er præciseret til en omsætning på DKK 100 mio. og et resultat før skat på DKK 10 mio. I februar kunne Wirtek så offentliggøre en ikke-bindende hensigtserklæring om køb af et profitabelt vækstselskab, hvor vi efter en grundig due diligence proces besluttede at gennemføre transaktionen den 29. april 2021.

Wirtek har på denne baggrund opjusteret 2021 forventningerne væsentligt og forventer nu en vækst i omsætningen på 52% - 59% og en vækst i driftsresultatet (EBITDA) på 55% - 68% sammenlignet med 2020.

Opkøbet af CoreBuild er en vigtig milepæl, og det giver os en fantastisk mulighed for at nå vores ambitiøse mål for 2025."





Finansielle hovedtal for perioden 1. januar til 31. marts 2021

TDKK Q1 2021 Q1 2020 Ændring Omsætning 7.747 6.992 11% EBITDA 1.478 861 72% EBITDA-margin (%) 19,1% 12,3% 55% Resultat før skat 1.491 824 81% Likvid beholdning 5.374 3.705 45%





Stærk udvikling i Q1 2021

Wirtek opnåede tocifret vækst i Q1 2021, herunder et væsentligt løft af lønsomheden og de likvide beholdninger. Udviklingen i Q1 2021 efter et stærkt 2020 levede mere end op til ledelsens forventninger.

Omsætningen steg med 11% (organisk) i Q1 2021 til TDKK 7.747, hvilket kan sammenlignes med en omsætning på TDKK 6.992 i Q1 2020.

Forventningerne til 2021 opjusteret markant i april

I forlængelse af offentliggørelsen af opkøbet af CoreBuild SRL og Core Technology Services SRL med effekt fra 1. juni 2021, er forventningerne til 2021 blev opjusteret markant ( se selskabsmeddelelse nr. 6/2021 ):

Omsætningen i 2021 forventes nu i niveauet DKK 42,0 – 44,0 mio. (mod tidligere DKK 31,6 – 33,2 mio.), en vækst på 52% – 59% sammenlignet med 2020.

i 2021 forventes nu i niveauet DKK 42,0 – 44,0 mio. (mod tidligere DKK 31,6 – 33,2 mio.), en vækst på 52% – 59% sammenlignet med 2020. EBITDA i 2021 forventes nu i niveauet DKK 5,0 – 5,4 mio. (mod tidligere DKK 3,5m – 3,9m), en vækst på 55% –68% sammenlignet med 2020.





Yderligere information

Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com

Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og fire udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 150 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

