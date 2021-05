Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 11. maj 2021

Selskabsmeddelelse nr. 11/2021



Ændring af koncernledelsen i SKAKO A/S

Det er aftalt, at Morten Kofod-Jensen fratræder senest den 31. oktober 2021 sin stilling som Økonomidirektør ved SKAKO A/S og fortsætter i en lignende stilling udenfor koncernen.

”Vi har sat stor pris på samarbejdet med Morten Kofod-Jensen og den udvikling af SKAKO, som han har været med til at drive. Vi ønsker ham det bedste i hans fremtidige virke”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

”Jeg har været særdeles glad for at være Økonomidirektør ved SKAKO og den store tillid som bestyrelsen ved SKAKO har vist mig over de seneste 3 år. Koncernen har gennemført væsentlige resultatforbedringer, og efter implementering af finansielle ambitioner frem mod 2024 og en styrket kommunikationsplatform, har jeg valgt at takke ja til nye udfordringer udenfor SKAKO-koncernen. Der er ingen tvivl om, at SKAKO går en spændende fremtid i møde”, udtaler Morten Kofod-Jensen

Bestyrelsen vil straks påbegynde processen med at finde en afløser.

