HIGHCO : Transactions sur Actions propres du 03/05/21 au 07/05/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 3 au 7 mai 2021

Paris, le 11 mai 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 03/05/2021 FR 0000054231 1 000 5,46 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 04/05/2021 FR 0000054231 1 000 5,37 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 05/05/2021 FR 0000054231 1 000 5,46 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 06/05/2021 FR 0000054231 11 000 5,40 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 07/05/2021 FR 0000054231 1 000 5,46 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

07:06:08 FR 0000054231 5,5



EUR 98



XPAR jAj6AfxYyO000RH0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

07:06:08 FR 0000054231 5,5



EUR 102



XPAR jAj6AfxYyO000RQ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

07:06:13 FR 0000054231 5,5



EUR 200



XPAR jAj6AfxYyT000Ra0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

07:26:47 FR 0000054231 5,5



EUR 27



XPAR jAj6AfxZIN0013c0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

07:26:47 FR 0000054231 5,5



EUR 166



XPAR jAj6AfxZIN0013l0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

07:26:47 FR 0000054231 5,5



EUR 7



XPAR jAj6AfxZIN0013u0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

08:15:00 FR 0000054231 5,36



EUR 82



XPAR jAj6Afxa31001un0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

08:19:09 FR 0000054231 5,36



EUR 82



XPAR jAj6Afxa72001xF0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

08:20:52 FR 0000054231 5,36



EUR 30



XPAR jAj6Afxa8g001xd0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

15:08:00 FR 0000054231 5,44



EUR 200



XPAR jAj6AfxgUg006EG0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-03

15:08:00 FR 0000054231 5,44



EUR 6



XPAR jAj6AfxgUg006EP0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

07:06:24 FR 0000054231 5,38



EUR 99



XPAR jAj6AfxvSC000a30



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

07:06:24 FR 0000054231 5,38



EUR 101



XPAR jAj6AfxvSC000aC0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

08:27:14 FR 0000054231 5,38



EUR 15



XPAR jAj6AfxwiQ0025l0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

08:27:14 FR 0000054231 5,38



EUR 185



XPAR jAj6AfxwiQ0025u0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

09:12:46 FR 0000054231 5,36



EUR 200



XPAR jAj6AfxxQU002vl0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

13:29:16 FR 0000054231 5,36



EUR 110



XPAR jAj6Afy1Qg0054Z0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

13:29:18 FR 0000054231 5,36



EUR 90



XPAR jAj6Afy1Qj0054i0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

15:05:40 FR 0000054231 5,36



EUR 89



XPAR jAj6Afy2vy006Af0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-04

15:25:17 FR 0000054231 5,36



EUR 111



XPAR jAj6Afy3Ex006QA0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

08:40:19 FR 0000054231 5,44



EUR 23



XPAR jAj6AfyJOd001Vq0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

10:32:02 FR 0000054231 5,46



EUR 63



XPAR jAj6AfyL8k002Ql0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

10:34:52 FR 0000054231 5,46



EUR 104



XPAR jAj6AfyLBS002R30



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

11:12:32 FR 0000054231 5,46



EUR 33



XPAR jAj6AfyLlv002gB0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

11:41:28 FR 0000054231 5,46



EUR 87



XPAR jAj6AfyMDw002we0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

12:12:05 FR 0000054231 5,46



EUR 113



XPAR jAj6AfyMhY003N60



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

13:09:34 FR 0000054231 5,44



EUR 10



XPAR jAj6AfyNbC004Oq0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

14:36:53 FR 0000054231 5,46



EUR 200



XPAR jAj6AfyOxh006Db0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

14:36:59 FR 0000054231 5,46



EUR 167



XPAR jAj6AfyOxn006Dt0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-05

14:37:30 FR 0000054231 5,46



EUR 200



XPAR jAj6AfyOyI006E20



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

07:03:38 FR 0000054231 5,42



EUR 97



XPAR jAj6AfyeMc000Dz0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

07:09:53 FR 0000054231 5,42



EUR 103



XPAR jAj6AfyeSf000Ki0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

07:10:40 FR 0000054231 5,4



EUR 55



XPAR jAj6AfyeTP000M20



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

07:36:29 FR 0000054231 5,4



EUR 145



XPAR jAj6AfyesN0017n0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

07:54:47 FR 0000054231 5,42



EUR 200



XPAR jAj6AfyfA7001JU0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

13:24:11 FR 0000054231 5,42



EUR 200



XPAR jAj6AfykIs00BVk0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

13:50:51 FR 0000054231 5,4



EUR 10000



XPAR jAj6Afykih00CtN0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

14:11:57 FR 0000054231 5,42



EUR 37



XPAR jAj6Afyl3700DEi0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

15:13:59 FR 0000054231 5,46



EUR 100



XPAR jAj6Afym1900Emx0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

15:22:32 FR 0000054231 5,46



EUR 3



XPAR jAj6Afym9Q00Etm0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-06

15:24:52 FR 0000054231 5,46



EUR 60



XPAR jAj6AfymBg00EwL0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-07

07:38:58 FR 0000054231 5,4



EUR 19



XPAR jAj6Afz1OM000XE0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-07

12:37:11 FR 0000054231 5,46



EUR 200



XPAR jAj6Afz62x003GG0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-07

12:37:17 FR 0000054231 5,46



EUR 200



XPAR jAj6Afz633003GP0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-07

12:37:23 FR 0000054231 5,46



EUR 200



XPAR jAj6Afz639003GY0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-07

12:37:38 FR 0000054231 5,46



EUR 200



XPAR jAj6Afz63O003Gz0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-07

13:12:56 FR 0000054231 5,46



EUR 181



XPAR jAj6Afz6bY003n00



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com



HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com



