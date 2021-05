English French

La Bulgarie entend devenir un pôle stratégique des hautes technologies en s’équipant d’un supercalculateur Atos

Ce supercalculateur, le plus puissant d'Europe de l'Est, devrait être opérationnel en juillet 2021

Paris (France), Prague (République tchèque), Sofia (Bulgarie), 11 mai 2021 - Atos annonce aujourd'hui que le nouveau supercalculateur EuroHPC situé au Sofia Tech Park (Bulgarie), qui repose sur l’architecture BullSequana XH2000 d'Atos, est maintenant entièrement livré et assemblé. Atos a été sélectionné pour construire ce supercalculateur pétascale par l'entreprise commune pour le calcul haute performance européen (EuroHPC JU), l'entité hôte, et le consortium « Petascale Supercomputer Bulgaria » (PetaSC-Bulgaria) dont le partenaire principal est Sofia Tech Park.

Ce supercalculateur, le plus puissant d'Europe de l'Est, contribuera à renforcer les ambitions de la Bulgarie dans le domaine des hautes technologies. Les équipes du projet d'Atos en République tchèque ont déjà commencé les tests de configuration et le supercalculateur devrait être opérationnel en juillet 2021.

Le supercalculateur contribuera à améliorer la recherche scientifique européenne et favorisera l'innovation en donnant accès à une infrastructure et à des services de calcul haut performance (HPC) de pointe à un large éventail d'utilisateurs issus de la communauté scientifique, de l'industrie et du secteur public.

Il servira au développement d'applications dans de nombreux domaines, notamment la bio-informatique, la pharmacie, la dynamique et la mécanique moléculaires, la chimie et la biochimie quantiques, l'intelligence artificielle, la médecine personnalisée, la bio-ingénierie, la météorologie et la lutte contre le changement climatique.

« L'équipe d'Atos nous a impressionnés par son professionnalisme, qui notamment permis de gagner du temps le calendrier initial de livraison et d'installation. Le grand défi pour l'équipe du Consortium « Petascale Supercomputer – Bulgaria » est de créer et d'établir un lien essentiel entre les secteurs académique et industriel, le Sofia Tech Park et l'ordinateur pétascale. À cet égard, nous communiquons avec les centres EuroHPC existants et avons initié des réunions avec les représentants académiques et industriels. Nous avons déjà reçu les premières demandes pour résoudre des tâches pragmatiques en chimie, médecine et biologie. Bien entendu, nous sommes également tournés vers l'avenir - nous discutons avec Atos pour profiter de leur expérience et leurs technologies dans le domaine de l’informatique quantique », a déclaré Peter Statev, président du conseil de surveillance de Sofia Tech Park.

« En tant que premier fabricant européen de supercalculateurs, nous sommes fiers d'aider les chercheurs industriels et universitaires européens à accélérer la découverte scientifique et à développer des solutions pour relever les défis actuels en matière de santé, d'énergie et d'agriculture. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche a accru le besoin d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande polyvalence dans les supercalculateurs, et c'est exactement ce que nous pouvons fournir avec notre BullSequana XH2000, qui offre à nos clients l’accès à de nouvelles capacités des charges de travail hybrides », a déclaré Agnès Boudot, Senior Vice Présidente, Responsable HPC & Quantique chez Atos.

Le supercalculateur est cofinancé par la République de Bulgarie et EuroHPC JU avec un investissement conjoint de 11,5 millions d'euros.

En plus de cet appel d'offres EuroHPC, le BullSequana d'Atos sera également utilisé dans quatre autres centres de supercalcul EuroHPC : CINECA en Italie, IZUM en Slovénie, LuxProvide au Luxembourg et Minho Advanced Computing Centre au Portugal. Atos renforce ainsi sa position de leader européen du calcul haute performance.

31 supercalculateurs Atos figurent dans le classement mondial des supercalculateurs TOP500, avec une performance de pointe combinée de 251 pétaflops - ce qui représente une augmentation de 79 % en pétaflops par rapport au classement TOP500 de juin 2020.

Caractéristiques techniques

La taille de la RAM atteint plus de 300 To et le nombre de cœurs est de 144 384, tandis que l'ordinateur est construit sur des processeurs AMD EPYC refroidis à l'eau chaude et dispose d'un stockage sur disque rapide d'une capacité de 2 Po. L'ensemble du système est protégé contre les pannes de courant par un système d'alimentation sans coupure d'une puissance de 1 MW. La taille du système est de 12 racks de calcul et 2 racks avec l'infrastructure auxiliaire. L'ensemble du complexe pèse plus de 30 tonnes.

