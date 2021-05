Empresas de Tecnologia Lynx e DISA Abordam Monitoramento de Minas de Urânio Abandonadas

English Portuguese Spanish

DENVER, May 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com mais de 15.000 minas de urânio abandonadas (abandoned uranium mines - AUMs) representando ameaças ambientais e à saúde aos estados ocidentais e terras nativas, duas empresas de tecnologia se uniram para encontrar uma solução permanente de monitoramento e limpeza desses locais.



A DISA, sediada em Wyoming, que oferece soluções tecnológicas sustentáveis para aplicações de processamento e remediação de minerais, e a Lynx Global Intelligence, sediada em Denver, uma plataforma inovadora que fornece dados em tempo real sobre riscos ambientais, sociais e de governança (Environmental, Social and Governance - ESG), criaram uma parceria para abordar AUMs.

As AUMs têm atormentado reguladores e agências de gestão de terras há décadas. Em grande parte, a abordagem histórica dessas minas tem sido seu isolamento cruel ou descarte do refugo em outro local. Mas a tecnologia DISA e Lynx fornecem um caminho melhor e mais seguro.

“Estamos muito entusiasmados com a perspectiva de utilizar a tecnologia DISA e Lynx para lidar com esse problema tão antigo”, disse o CEO da DISA, Greyson Buckingham. “Entender o risco e o status das AUMs é o primeiro passo para o encontro de uma solução permanente.”

A DISA está focada em ajudar as partes interessadas a se tornarem líderes em sustentabilidade para o processamento de minerais ou tratamento de refugos. A tecnologia de liberação patenteada da DISA trata uma variedade de materiais, incluindo urânio e vanádio, tornando seu processo ideal para a limpeza de AUMs.

Devido ao tamanho do problema causado pelas AUMs, a DISA precisa mapear, rastrear e monitorar as AUMs. A DISA, através da sua participação no Mining Solutions Bootcamp (patrocinado pela Newmont Corp., Mountain Studies Institute e Telluride Venture Accelerator), desenvolveu uma parceria com a Lynx Global Intelligence.

“A DISA entrou em contato com a Lynx para ajudar a resolver o problema da AUM porque a nossa plataforma de mapeamento pode fornecer uma imagem exclusivamente abrangente dos problemas complexos de ESG”, disse Trevor Jones, CEO da Lynx.

A plataforma ESG da Lynx permite que os usuários tenham acesso a informações em tempo real sobre os riscos de ESG por meio de mapeamento e painéis de dados. Minas abandonadas representam uma ameaça para a saúde humana e precisam ser monitoradas.

A Lynx e a DISA procuram resolver esses mesmos problemas no país. Das 15.000 AUMs do oeste dos Estados Unidos, mais de 500 AUMs estão nas terras da Nação Navajo. Esses locais podem contaminar a água, o ar, a vida silvestre e a infraestrutura.

“A remediação das AUMs nas terras da Nação Navajo também implica restaurar a justiça social para o Diné (povo Navajo). Estou orgulhoso desta parceria com a Lynx e a DISA nesse trabalho”, disse Jeremiah Bitsui, fundador da Bitco Corporation, uma empresa de propriedade da Nação Navajo que participa do trabalho de remediação da AUM.

Contato: Trevor Jones, Lynx trevor@lynxglobalintelligence.com