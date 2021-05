Suncor et ATCO s'associent dans un projet potentiel de production d'hydrogène propre de calibre mondial en Alberta

English French

La décision d'ATCO et de Suncor de collaborer dans le cadre de ce projet potentiel fait suite à des messages de soutien du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Alberta portant sur des projets et des infrastructures visant la réduction des émissions. Une telle collaboration entre les gouvernements, l'industrie et l'ensemble des secteurs sera essentielle pour mener à bien ce projet et atteindre les objectifs de zéro émission nette du Canada d'ici 2050.





Le projet permettrait de produire plus de 300 000 tonnes par année d'hydrogène propre en utilisant une technologie de pointe pour capter plus de 90 % des émissions générées par le procédé de production de l’hydrogène.





Environ 65 % de l'hydrogène propre produit pourrait être utilisé dans des procédés de raffinage et de cogénération de vapeur et d'électricité à la raffinerie Suncor d'Edmonton, pour une réduction des émissions de la raffinerie allant jusqu'à 60 %





Environ 20 % de l'hydrogène propre produit pourrait être utilisé dans le réseau de gaz naturel de l'Alberta pour réduire encore davantage les émissions.





Le projet permettrait de réduire les émissions de CO₂ en Alberta de plus de deux millions de tonnes par année, ce qui correspond au retrait de 450 000 voitures de la route chaque année.



CALGARY, Alberta, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deux entreprises canadiennes, Suncor Énergie et ATCO Ltd., collaborent au stade préliminaire de la conception et de l'ingénierie d’un projet potentiel de production d'hydrogène propre près de Fort Saskatchewan, en Alberta. Le projet pourrait permettre de produire plus de 300 000 tonnes par année d'hydrogène propre et de réduire les émissions de CO₂ de l'Alberta de plus de deux millions de tonnes par année, d'améliorer considérablement la stratégie de l'Alberta en matière d'hydrogène, de générer une importante activité économique et des emplois dans la province et d'apporter une contribution appréciable aux objectifs de zéro émission nette du Canada.

On s'attend à ce que 85 % de l'hydrogène propre produit soit utilisé pour répondre à la demande énergétique existante. En fait, 65 % de la production serait utilisée dans des procédés de raffinage et de cogénération de vapeur et d'électricité à la raffinerie Suncor d'Edmonton, réduisant ainsi les émissions de la raffinerie de 60 %. De plus, environ 20 % de la production pourrait être utilisée dans le système de distribution du gaz naturel en Alberta pour réduire encore davantage les émissions.

« Compte tenu de ses abondantes ressources en gaz naturel et en géologie qui conviennent bien à l'utilisation et au stockage permanent du CO₂, l'Alberta est l'un des meilleurs endroits au monde pour produire de l'hydrogène propre, a expliqué Mark Little, président et chef de la direction de Suncor. Les 50 années d'expérience de Suncor dans la production et l'utilisation de l'hydrogène dans les activités de raffinage et de valorisation combinées à la vaste expérience d'ATCO dans le secteur intermédiaire du gaz créent un partenariat gagnant pour réduire les émissions de nos entreprises et positionner le Canada comme chef de file mondial de l'hydrogène propre. La collaboration avec des partenaires de l’industrie et les gouvernements dans ce type de projets stratégiques contribuera à la décarbonisation de nos activités de base. »

« Ce projet s'avérerait une solution de calibre mondial pour réduire les émissions grâce à une méthode ingénieuse en matière d'énergie élaborée au Canada, tout en positionnant l'Alberta au premier rang de l'économie de l'hydrogène propre, a souligné Nancy Southern, présidente et chef de la direction d'ATCO. Un avenir énergétique propre est une priorité commune à l'échelle nationale et un projet de transformation comme celui-ci nécessitera une collaboration extraordinaire à tous les paliers des gouvernements. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires au gouvernement et avec les organismes de réglementation pour concrétiser cette vision. »

Même si plusieurs politiques, programmes fiscaux et règlements provinciaux et fédéraux sont déjà en place pour contribuer à une importante décarbonisation et à la mise sur pied d'une industrie de pointe de carburants sobres en carbone, d'autres éléments liés à la certitude réglementaire et au soutien fiscal sont requis pour l'obtention d'une décision quant à l'approbation du projet. Par exemple, la disponibilité des droits de séquestration du carbone, les crédits de conformité de réduction des émissions, les règlements pour permettre le mélange d'hydrogène dans le gaz naturel et les crédits d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et l'entreposage du carbone, sont tous des aspects essentiels à la viabilité économique du projet. Suncor et ATCO continuent de travailler en collaboration avec le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement du Canada pour discuter de ces aspects et établir la certitude réglementaire et politique et le cadre fiscal nécessaires pour faire progresser cet investissement dans l'énergie propre de calibre mondial.

« Ce partenariat est une bonne nouvelle pour la reprise économique en Alberta. Avec la vaccination contre la COVID-19 qui continue à prendre de l'ampleur, le gouvernement de l'Alberta se tournera vers la façon dont nous pouvons dynamiser notre économie et ramener les Albertains au travail, a indiqué le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney. Grâce à une main-d’œuvre en énergie hautement qualifiée et d’abondantes ressources naturelles, l'Alberta est prête à devenir un leader mondial dans la production d'hydrogène. Des projets de production d'hydrogène majeurs comme celui-ci nous aideront à atteindre nos objectifs en matière de réduction des émissions tout en créant aussi des milliers de bons emplois pour les Albertains. »

« Pour que le Canada soit un leader mondial dans l’économie sobre en carbone, nous devons prendre des mesures stratégiques immédiates qui auront des incidences à long terme. Je suis heureux de voir deux grandes entreprises canadiennes réunies par une idée qui pourrait créer de bons emplois et réduire les émissions de gaz à effet de serre, a affirmé François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. Bien qu’il s’agisse d’une première étape de la proposition, je suis ravi de constater que des entreprises répondent à notre appel en vue de réaliser des projets audacieux qui peuvent démontrer que les Canadiens ont l’expertise, la volonté et l’esprit requis pour bâtir une industrie de l’hydrogène de calibre mondial. La collaboration avec l’industrie en vue de la décarbonisation est un élément clé de notre engagement à atteindre nos cibles ambitieuses en matière de climat tout en créant des occasions pour tous les Canadiens. »

L'installation de production d'hydrogène, qui devrait être située au Heartland Energy Centre d'ATCO près de Fort Saskatchewan, en Alberta, pourrait entrer en service dès 2028, à condition d'avoir l'approbation des organismes de réglementation et le soutien fiscal requis pour assurer sa viabilité économique. On s'attend à une décision sur l'autorisation du projet en 2024. En plus de fournir de l'hydrogène propre à Suncor et au réseau de gaz de l'Alberta, le projet devrait aussi fournir des volumes d'hydrogènes au marché des services publics de l'Alberta ainsi qu'aux autres utilisateurs industriels, municipaux et du transport commercial.

Les parties prévoient que Suncor devrait construire et exploiter les installations de production d'hydrogène et de séquestration du CO₂ et qu‘ATCO devrait construire et exploiter les installations de pipelines et de stockage de l'hydrogène connexes. La conception de l'installation de production d'hydrogène pourrait être reproduite, permettant la construction de phases subséquentes du projet.

ATCO et Suncor, qui sont bien implantées depuis longtemps en Alberta, sont présentes dans la province en offrant des milliers d'emplois dans des centaines de collectivités. Le projet devrait permettre de tirer parti d'occasions économiques à venir, de stimuler des investissements tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène—de la production à la séquestration du CO₂ et jusqu'à l'utilisation finale.

À propos de Suncor Énergie

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada, avec une équipe globale composée de plus de 30 000 personnes. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau national de distribution des ventes au détail Petro-Canada (comprenant maintenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ). À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, tout en misant sur la croissance rentable d'un portefeuille de sources d'énergie renouvelable et en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor

À propos d'ATCO

Comptant près de 6 200 employés et des actifs de 22 milliards de dollars, ATCO est une entreprise internationale diversifiée qui investit dans les services essentiels suivants : structures et logistique (logements pour travailleurs et logements résidentiels, installations modulaires innovatrices, construction, services de soutien sur les chantiers, services d'hébergement pour les travailleurs, exploitation des installations et entretien, services pour les activités de défense, et services de gestion des catastrophes et des urgences); services publics (transmission et distribution d'électricité et de gaz naturel et activités liées à l'électricité à l'échelle internationale); infrastructures énergétiques (production d’électricité, stockage de l'énergie et solutions en matière de traitement des eaux industrielles); ventes au détail de l'énergie (ventes au détail d'électricité et de gaz naturel); transport (ports et logistique en transport); et immobilier commercial. Pour en savoir plus, visitez www.ATCO.com.

Suncor : Mise en garde – renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « futur », « potentiel », « devrait », « pourrait », « prévu » et autres expressions analogues, et comprennent des références au projet potentiel de production d'hydrogène, notamment : les avantages prévus du projet et l'impact que le projet pourrait avoir, l’échéancier prévu pour la décision d'approbation et la date de mise en service potentielle et les facteurs qui devraient avoir un impact sur la décision d'approbation. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles de Suncor au moment où ces énoncés ont été formulés, et tiennent compte de l’expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs, le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier indûment. Le plus récent rapport de gestion, la notice annuelle, le rapport annuel à l’intention des actionnaires et le formulaire 40-F de Suncor, ainsi que les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières, décrivent les risques, incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses énoncés prospectifs.

ATCO - renseignements prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi d’expressions comme « anticiper », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « avoir l'intention », « devrait » et autres expressions analogues.



Les renseignements prospectifs comprennent des risques, tant connus qu'inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d’influer sur les résultats ou les événements réels qui pourraient différer de façon importante de ceux prévus dans de tels renseignements prospectifs.



Les résultats réels de l'entreprise pourraient différer de façon importante de ceux prévus dans ces renseignements prospectifs en raison de décisions liées à la réglementation, de facteurs concurrentiels dans les industries au sein desquelles l'entreprise œuvre, de la conjoncture économique (notamment, les répercussions potentielles de la pandémie de COVID-19), et d'autres facteurs, dont plusieurs sont en dehors du contrôle de l'entreprise.



L'entreprise croit que les attentes contenues dans les renseignements prospectifs sont raisonnables, mais aucune garantie ne peut être accordée quant au fait qu’elles se révéleront exactes et on ne devrait pas se fier indûment à de tels renseignements prospectifs.



Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes de l'entreprise en date de ce présent communiqué et ils sont sujets à changements après cette date. L'entreprise se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les renseignements prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances, sauf dans les cas où les lois en matière de valeurs mobilières applicables l'exigent.

