Valoe Oyj ja Sin Cars allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 11.5.2021 klo 15.45

Valoe Oyj ja Sin Cars Industry JSC (Sin Cars) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen kaupunkikeskustojen ns. last-mile-ajoneuvoon integroitavan aurinkosähköjärjestelmän (VIPV) kehittämisestä, prototyypistä ja massatuotannosta. Valoen VIPV-järjestelmä integroidaan L CITY last-mile-sähköajoneuvoon, jonka valmistaa Sin Carsin yhteisyrityskumppani L City Automotive GmbH (L CITY). Sin Cars ja L CITY arvioivat myyvänsä 20.000 ajoneuvoa vuoteen 2026 mennessä.

Yhteistyösopimuksen ensimmäinen vaihe on arvoltaan noin 60.000 euroa. Massatuotantovaiheessa VIPV-järjestelmän hinnaksi on sovittu ajoneuvon mallista riippuen 2.000 – 4.000 euroa ajoneuvoa kohden.

”Olemme Valoessa erittäin tyytyväisiä, että meidät on valittu L CITY EV -ajoneuvojen teknologiatoimittajaksi. Valoen strategiana on toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä mm. juuri tällaisiin keskikaupunkien last-mile-sovelluksiin, ja tämä sopimus istuu strategiaamme erinomaisesti”, toteaa Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo.

”Sin Cars odottaa innolla yhteistyötä Valoen kanssa. Valoen OddForm-aurinkopaneeleilla L CITY sähköajoneuvojen toimintamatka pitenee merkittävästi ja paneelien hieno ulkonäkö sopii L CITY autojen designiin täydellisesti”, kertoo Rosen Daskalov, Sin Carsin toimitusjohtaja.

Sin Cars perustettiin luomaan ajo-ominaisuuksiltaan ylivoimainen auto! Sin Cars autoissa on yhdistetty moottoriurheilusta saatu valtava kokemus ja yhtiön innovatiivinen teknologia.

L CITY on saksalainen yhtiö, joka on kehittänyt sähköauton henkilö- ja tavarakuljetuksiin kaupunkikeskustoissa hyödyntäen yksinkertaisia, mutta tehokkaita teknologisia ratkaisuja. Yhtiön pääkonttori on Münchenissä, Saksassa. Sen tuotekehitys ja testauslaboratorio sijaitsevat Rusessa, Bulgariassa. Yhtiö rakentaa Münchenin lähellä kokoonpanotehdasta, joka valmistuu vuonna 2022.

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Mikkelissä ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.



Mikkelissä 11. päivänä toukokuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.