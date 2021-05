Dante Labs annonce la nomination de Paul Jones, Simon Partridge et Christian Bourne pour dynamiser les programmes de génomique de la population mondiale

French German

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs a annoncé aujourd'hui que Paul Jones, Simon Partridge et Christian Bourne ont rejoint l'équipe de direction de la société dans le cadre de sa mission visant à rendre les programmes de génomique de la population plus rapides et plus efficaces à l'échelle mondiale.



« Nous sommes ravis d'accueillir Paul, Simon et Christian au sein de notre équipe », a déclaré Andrea Riposati, président-directeur général de Dante Labs. « Nous partageons la vision de solutions innovantes visant à accélérer l'adoption des initiatives de génomique de la population et de médecine de précision par les systèmes de santé et les gouvernements du monde entier. »

Le trio dirigera les programmes cliniques, de recherche, d'engagement de l'industrie et de développement économique de Dante Labs pour les programmes nationaux à grande échelle dans le monde entier. MM. Jones, Partridge et Bourne faisaient tous les trois partie de l'équipe de génomique de la population dans la société cotée au S&P 500, Illumina, et participaient au développement et à l'accélération de Genomics England, considéré aujourd'hui comme le programme de référence mondial en matière de génomique de la population.

Paul Jones rejoint Dante Labs en tant que directeur commercial. Il apporte ses 30 années d'expérience dans les sciences de la vie, la technologie et la santé à l'organisation. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur mondial de la génomique de la population chez Illumina, où il a dirigé une équipe qui a créé, développé et géré activement des programmes de génomique de la population à grande échelle dans le monde entier. M. Jones était auparavant PDG de Genomics Enterprises chez Genomics England et était un leader mondial des sciences de la vie chez Cisco. Il a également occupé des postes de direction chez IMS Health, Novartis et PwC Consulting.

Simon Partridge rejoint Dante Labs en tant que vice-président, directeur mondial des opérations commerciales. Il a récemment occupé la tête du développement du marché mondial de la génomique de la population chez Illumina, s'appuyant sur son expérience passée en tant que directeur de l'engagement de l'industrie, puis de PDG par intérim de Genomics Enterprises chez Genomics England. Avant cela, M. Partridge a occupé plusieurs postes opérationnels de premier plan au sein de startups, de cabinets de conseil et de grandes entreprises dans plusieurs secteurs.

Christian Bourne a été nommé directeur principal, directeur mondial des opérations de laboratoire après sept ans chez Illumina, où il a joué un rôle déterminant dans la création du laboratoire accrédité ISO:15189 qui a produit les 100 000 génomes pour le programme Genomics England et continue à utiliser cette expérience dans de nombreux autres programmes à travers le monde. Avant cela, M. Bourne a travaillé dans des environnements de séquençage génomique et de laboratoire de base à haut rendement au Centre de recherche génomique de l'université de Liverpool, au Cancer Research UK, chez AstraZeneca et au DEFRA.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, avec un laboratoire de recherche à Wolverhampton, Dante Labs a répondu à la nécessité urgente du gouvernement britannique d'étendre une solution de test hautement automatisée et à haute capacité pour la Covid-19, comprenant des patients infectés et d'autres ayant des anticorps. Dante Labs y est parvenue en tirant parti de la technologie existante qui avait été développée pour le séquençage de génomes dans leur ensemble.

