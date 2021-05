Fortitude Re choisit et déploie Prima XL

Le réassureur bermudien choisit Prima Solutions pour optimiser ses activités de gestion de contrats IARD en run-off

Paris, le 11 mai 2021 - Fortitude Re a choisi Prima XL comme logiciel de gestion de réassurance hébergé sur le cloud. Prima XL est la plateforme cloud développée par Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l'assurance et de la réassurance en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Fortitude Re s’appuiera sur le logiciel pour gérer et optimiser ses activités IARD en run-off mais aussi pour l’aider à évaluer les opportunités d'acquisition de nouveaux portefeuilles. Le réassureur bermudien a sélectionné Prima XL en 2020 et vient récemment de passer en production.

« Nous recherchions une plateforme pour gérer nos activités de réassurance en run-off et Prima Solutions avait déjà une grande expertise dans ce domaine. Le plus important pour nous était la flexibilité de la solution et sa capacité à évoluer avec nous », indique Craig Clark, directeur de la réassurance chez Fortitude Re.

En tant que plus important réassureur multi-branches des Bermudes, Fortitude Re fournit au marché mondial de l’assurance des solutions et des services pour la réassurance et la gestion en run-off des risques complexes sur le long terme.

« Nous sommes impatients de voir comment ce partenariat fructueux va se développer. Notre relation avec Fortitude Re fait partie de nos priorités chez Prima Solutions car nous avons à cœur de les soutenir dans leur stratégie et leurs ambitions sur le marché du run-off », déclare Gregory Moliner, directeur général de Prima Solutions USA.