EQT AB 選擇使用 Hazeltree Private Markets™ Suite 來實現財務基礎設施現代化

紐約, May 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是為投資管理人提供綜合財務管理與投資組合金融解決方案的領先供應商，今天宣佈領先的私募股權和房地產資產管理者 EQT (殷拓集團) 選擇使用 Hazeltree 的技術進行資金、現金及債務管理。最近， EQT IX 以 1,560 億歐元的收盤價，鞏固了 EQT 作為全球十大私募股權玩家的地位。



Hazeltree Private Markets 與行業參與者內建合作，透過將所有資本活動集中在一個整合的財務管理框架中建立，從現金餘額和信貸額度監控現金流動、信貸額度提款及還款，來提高營運效率及控制。

基金營運總監及 EQT 的項目領導者 Tom Spicer 說：「在過去的 25 年中， EQT 經歷了可觀的增長軌跡，管理的資產目前達到 670 億歐元，涵蓋 26 個活躍基金，並在 24 個國家／地區的辦事處有 975 名員工。為了一致並最佳地擴大財務管理，我們需要利用 Hazeltree 的領先優勢 - 私募基金專用技術， 我們期待著從 Hazeltree 提供營運效率及加強控制。」

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 表示：「 Hazeltree 私人市場的建立是為了滿足各種規模和策略的私人基金管理者的需求。「也就是說，我們很高興在客戶社區中增加另一家『十大』私募基金公司。我們期待與 EQT 合作，因為我們將繼續擴展產品範圍來支援金融行業。」

Hazeltree 以雲端為本的解決方案改變了其他投資公司管理資金活動的方式，讓公司能強化內部控制及風險管理之餘，更獲取額外價值，並提高營運效率。Hazeltree 專注於創新、連接性和自動化，以幫助客戶實現卓越的營運及増強成效。

Hazeltree International 執行董事兼主管 Jeremy Slade 說：「我們持繼看到人們對公司在全球各地提供的產品持有強烈興趣，特別是在是在歐洲、中東和非洲。「與 EQT 合作會是一個很好的例子，表明了我們為私募基金企業提供的產品與眾不同。」

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財資管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產管理人、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。

關於 EQT

EQT 是一家以目標為導向的全球投資機構，管理著 670 億歐元以上的資產，其涵蓋 26 個活躍基金。EQT 的基金在歐洲、亞太區及美洲擁有投資組合公司，其總銷售額約為 290 億歐元，並擁有超過 175,000 名員工。EQT 與投資組合公司合作，實現可持續增長、卓越營運及市場領導地位。