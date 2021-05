English Finnish

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

11.5.2021 klo 18.30

RAPALA VMC OYJ NIMITTÄÄ MARCUS TWIDALEN EXECUTIVE VICE PRESIDENTIKSI JA POHJOIS-AMERIKAN JAKELUJOHTAJAKSI SEKÄ JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

Rapala VMC Oyj nimitti tänään Marcus Twidalen Pohjois-Amerikan jakelujohtajaksi, nimitys astuu voimaan 1.1.2022. Tom Mackin väistyy Pohjois-Amerikan jakelujohtajan ja johtoryhmän jäsenen roolistaan 1.1.2022. Hän jatkaa strategisena neuvonantajana 31.12.2023 saakka. Rapala VMC Oyj:llä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet Pohjois-Amerikassa konsernin jokaisella ydintuoteryhmällä. Marcus Twidalella on loistavat kyvykkyydet johtaa Rapala VMC kiihtyvän kasvun polulle Pohjois-Amerikassa.

Uudessa Pohjois-Amerikan jakelujohtajan roolissaan Marcus Twidale raportoi suoraan toimitusjohtaja Nicolas Warchalowskille. Marcus Twidale on osoittanut vahvaa johtamiskykyä jo yli 10 vuoden ajan Rapala VMC konsernissa nykyisessä roolissaan Dynamite Baits tytäryhtiön yhtenä perustajana ja toimitusjohtajana sekä Britannian jakelujohtajana. Dynamite Baits on johtava karppi- ja ongintakalastusbrändi Euroopassa. Marcus Twidalesta tulee konsernin johtoryhmän jäsen. Nimitys astuu voimaan välittömästi.

”Olen työskennellyt yli 30 uskomatonta vuotta maailman johtavan kalastusbrändin parissa”, sanoo Mackin. ”Tunnen että jätän brändin ja yhtiön paljon vahvempaan asemaan kuin josta itse aikanaan aloitin.” Mackin, joka jatkossa jakaa aikansa Minnesotan ja Floridan välillä, aikoo keskittyä perheeseensä ja ystäviinsä, uskoon, kuntoiluun ja hyväntekeväisyyteen. ”Tunnen olevani siunattu ja onnekas että olen saanut työskennellä upeiden ihmisten kanssa kaikki nämä vuodet näin hienolla toimialalla.”

”Tomin Rapala VMC:n ura ansaitsee erityisen maininnan rikkaassa historiankirjassamme, sillä hän on kasvattanut Pohjois-Amerikan liikevaihtoa ja tulosta viisinkertaiseksi, ja hän on myös kasvattanut erittäin kyvykkään tiimin. Odotan työskentelyä Tomin kanssa hänen uudessa tehtävässään strategisena neuvonantajana konsernin erityisprojekteissa”, sanoo toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

