Communiqué de presse – mardi 11 mai 2021 – 17h45

ARGAN livre une extension de deux cellules sur le site DECATHLON de Ferrières-en-Brie (77),

le portant de 35 000 m² à 47 000 m²

ARGAN, unique foncière française cotée spécialisée dans le développement et la location de plateformes logistiques PREMIUM, pose de nouveaux jalons sur le territoire de Marne-la-Vallée avec la livraison d’une extension de deux nouvelles cellules à Ferrières-en-Brie.

Ces deux nouvelles cellules viennent compléter une première phase de 35 000 m² développée clé-en-main par ARGAN, en 2012, pour son client-locataire DECATHLON qui exploite toujours cette plateforme aujourd’hui.

Une cellule est louée à DECATHLON afin d’accompagner la montée en charge de son activité de distribution d’articles de sport en France et notamment en e-commerce. Avec cette nouvelle cellule, DECATHLON opère désormais sur 41 000 m² dans le cadre d’un bail de 6 ans fermes à compter de la livraison de l’extension.

La seconde cellule accueille, pour sa part, XEFI, entreprise leader des services informatiques auprès de TPE/PME. XEFI et ARGAN sont engagées dans le cadre d’un bail d’une durée de 6 ans fermes.

Avec ces deux nouvelles cellules, ce site, idéalement situé en façade de l’autoroute A4, voit sa surface totale portée à 47 000 m².

Ce nouvel investissement, quelques jours après l’annonce de la mise en chantier par ARGAN d’une nouvelle plateforme logistique à Serris, confirme l’intérêt de la foncière pour un territoire logistique porteur. Ainsi, ARGAN est aujourd’hui le principal propriétaire sur le marché logistique de Marne-la-Vallée avec près de 175 000 m² existants ou en cours de développement.

