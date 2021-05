Suresnes, le 11 mai 2021 à 18h

BEL

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bel (la « Société »), réunie à huis clos le 11 mai 2021 sous la présidence de Monsieur Antoine Fiévet, Président-Directeur Général, a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à son vote.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

L’Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement du mandat de la société UNIBEL en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que la nomination de Pricewaterhouse Coopers aux fonctions de Commissaires aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir dans l’année 2027 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Le résultat des votes des résolutions de l’Assemblée Générale est disponible sur le site Internet de la Société ( https://www.groupe-bel.com/ ).

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure international tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 3,46 milliards d’euros.



12 510 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 33 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

www.groupe-bel.com

------------------

Contacts presse Bel

Havas Paris – bel.groupe@havas.com

Laure Calixte – 06.33.81.81.17

Pièce jointe