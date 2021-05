DIOS identifie de fortes anomalies de polarisation provoquée (PP) associées a des anomalies de sols en or et cuivre dans la partie est du projet K2

MONTRÉAL, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. a le plaisir de rapporter avoir identifié plusieurs fortes anomalies PP de premières priorités coïncidentes avec des grappes d’anomalies d’or, de cuivre et d’arsenic dans les sols dans le sud-est de K2.



Située au sud de la faille Opinaca et près de structures transversales, la forte cible A48 d’ordre kilométrique est composée de formation de fer avec chert et avec pyrite et graphite dans des coulées de volcanites et tufs mafiques. Elle coïncide à un conducteur TBF-EM d’une longueur minimale de 3.5 km associé avec un bon linéament magnétique. Sa portion nord-est, couverte par un levé PP (Barrick 1997) est coïncidente avec des conducteurs fortement chargeables (P-11= 7-50 mV/V).

Un levé de sols (horizon-B) sur cet horizon le long du conducteur TBF-EM a produit des grappes d’anomalies en or (6, 12, 18, 120, 240 ppb Au sur une ligne & 30, 54 ppb Au 200 m à l’ouest) de même qu’en cuivre situé 400 m plus à l’ouest (140, 150, 150 ppm Cu & 450 ppm Cu). L‘échantillonnage additionnel de sol et la prospection sur ce linéament TBF/magnétique est prévu cet été. Un programme de forage est également évalué pour cet été-automne. Régionalement, de tels cherts sulfurés sont connus pour être aurifères (ex : Lidge:11.42 g/t Au/1.3m; et Lucille: 1.24 g/t Au/4m).

M.J. Girard, présidente de Dios, déclare: "Nous sommes très excités par cette cible or-cuivre plurikilométrique définie par plusieurs méthodes combinées. Un rapport géophysique indépendant dit que l’anomalie P-11 fortement chargeable devrait être forée, et qu’elle est associée à des baisses majeures de résistivité, typiques de bons conducteurs tels que des sulfures massifs. Plus au sud, un autre conducteur kilométrique (P-07) montre également les mêmes caractéristiques et représente une cible similaire".

Effectivement, environ 800 m au sud de P-11, trois autres conducteurs subparallèles est-ouest plurikilométriques de PP coïncident avec des anomalies modérées régionales et détaillées d’or dans les sols (voir carte). Ces anomalies géophysiques & géochimiques se trouvent sur le flanc nord d’un grand pli régional (piège structural) et peuvent correspondre à un contact volcanique felsique-intermédiaire. Le conducteur PP le plus chargeable (P-07=7-130 mV/V) est associé avec un bon linéament magnétique de 3 km de longueur. Du forage hivernal est prévu sur les conducteurs P-07 (& 06) en raison des conditions marécageuses du terrain.

Le bloc de claims K2-Solo (sans redevances) couvre 83.5 km-carrés, contigu au SO de la propriété aurifère Elmer d’Azimut, à la Baie James-Eeyou Istchee, au Québec.

Plusieurs autres secteurs cibles méritent des investigations de terrain et du forage. D’autres nouvelles seront émises prochainement. Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par M.J. Girard Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101).

