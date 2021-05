Muudatused investorkalendris

English Estonian

23. aprillil 2021 andis AS Pro Kapital Grupp teada muudatustest investorkalendris - 30. aprilli 2021 asemel oli plaan auditeeritud majandustulemused esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14. mail 2021. Täna on selgunud, et Ettevõte ei saa aruandeid esitada lubatud tähtajaks.

26. aprillil 2021 andis AS Pro Kapital Grupp teada, et tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimise protsess on lõpetatud ja algatatakse tütarettevõtte pankrotimenetlus. Antud asjaolu, mis ilmnes ootamatult peale esmast tähtaja pikendamist, on nõudnud Ettevõttelt aastaaruande täiendamist ja audiitoritelt täiendavaid toiminguid. Täna andsid audiitorid teada, et nad ei jõua esitada järeldusotsust 14. mail 2021 ning uueks tähtajaks on kokku lepitud 28. mai 2021.

Seoses 2020. majandusaasta aruande esitamise viibimisega, lükkub edasi ka 2021. aasta 1. kvartali auditeerimata vahearuande esitamine. Esialgne tähtaeg oli 14. mai 2021, uus tähtaeg on 31. mai 2021.





Angelika Annus

Finantsjuht

Tel: 614 4920

e-mail: prokapital@prokapital.ee