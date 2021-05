ZoomMed inc. acquiert des actions de Groupe KDA Inc.

BROSSARD, Québec, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZoomMed Inc. (TSX-V:ZMD) (« ZoomMed » ou la « Société ») annonce qu’elle a acquis en date du 10 mai 2021 par le biais de ZoomMed Médical Inc. (« ZoomMed Médical »), sa filiale en propriété exclusive, 20 000 000 d’actions de catégorie A de Groupe KDA Inc. dont les titres se transigent à la Bourse de croissance TSX (les « Actions ») en contrepartie de la cession des droits de propriété du Prescripteur ZRx pour développer, commercialiser et exploiter le Prescripteur ZRx aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni (la « Transaction »). Les 20 000 000 Actions KDA ont une valeur réputée de 3 140 000 $ CA, soit 0.157 $ CA par Action KDA, établie en fonction du cours de clôture moyen des Actions KDA pour les 52 dernières semaines.

La Transaction a été réalisée conformément à une convention d’achat d’actifs et de cession de droits datée du 9 mars 2021 (la « Convention d’achat d’actifs ») conclue avec ZoomMed Médical.

Aux termes de la Convention d’achat d’actifs, 10 000 000 du 20 000 000 des Actions KDA seront mises sous écrou et libérées comme suit : 5 000 000 d’Actions KDA seront libérées à la première date anniversaire (12 mois) de la clôture, soit le 10 mai 2022 et 5 000 000 d’Actions KDA seront libérées à la deuxième date anniversaire (24 mois) de la clôture, soit le 10 mai 2023.

Immédiatement avant la clôture de la Transaction, la Société contrôlait et avait la propriété directe ou indirecte d’aucune Action ordinaire de KDA. L’émission de 20 000 000 d’Actions KDA à ZoomMed Médical, la filiale en propriété exclusive de ZoomMed, a augmenté la propriété ou le contrôle direct et indirect de la Société à 20 000 000 Actions ordinaires représentant 13,56 % des Actions ordinaires alors émises et en circulation de KDA.

La Société a acquis les Actions à des fins d’investissement uniquement.

La Bourse de croissance TSX ne s’est nullement prononcée sur le bien-fondé de l’opération projetée, et n’a ni approuvé ou ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. La Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

