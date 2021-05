SalMar leverer et godt resultat for første kvartal 2021 og har sikret grønn finansiering for videre bærekraftig vekst

English Norwegian

Høydepunkter for første kvartal:



Økende laksepriser og gode operasjonelle prestasjoner har resultert i gode resultater

Operasjonelt driftsresultat (EBIT) endte på 627 millioner kroner, med EBIT per kilo på 17,02 kroner

En stabil utvikling ga gode resultater i både Midt-Norge og Nord-Norge i kvartalet

Salg & Industri leverer et meget godt resultat, drevet av sterke operasjonelle prestasjoner, god kapasitetsutnyttelse og positive bidrag fra fastpriskontrakte

Icelandic Salmon oppnår et positivt resultat med lavere uttaksskost enn tidligere kvartaler

SalMar opprettholder forventningen om et slaktevolum for 2021 på 163 000 tonn for Norge og 14 000 tonn for Island

Selskapet har i starten av 2021 sikret grønn finansiering på til sammen NOK 7,5 milliarder for å finansiere videre bærekraftig vekst





Stigende laksepriser og fortsatt solid drift ga gode resultater i første kvartal

Selskapet hadde i perioden et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 627 millioner kroner. Dette er en økning på 48 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Slaktevolumet for kvartalet endte på 36 900 tonn noe som gir en operasjonell EBIT per kilo på 17,02 i første kvartal.

- Mot slutten av første kvartal har vi sett en økende laksepris sammenlignet med hva vi erfarte høsten 2020 og ved inngangen på året. Dette sammen med fortsatt solide operasjonelle prestasjoner av våre ansatte i hele verdikjeden har ført til at SalMar kan presenterte nok et godt resultat med høyere marginer enn forrige kvartal, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Segment Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter den stabilt positive trenden og leverer et operasjonelt driftsresultat på hhv. 386 og 195 millioner kroner. Fisk satt i sjøen høsten 2019 stod for 70 prosent av slaktevolumet til segment Midt-Norge og 100 prosent av slaktevolumet til segment Nord-Norge i perioden. For segment Nord-Norge ventes det noe lavere uttakskost i andre kvartal, mens det for Midt-Norge ventes samme kostnadsnivå. Forventet volum er uforandret fra første til andre kvartal for begge segmenter.

Salg og industri leverte et svært godt resultat, drevet av god kapasitetsutnyttelse, solid operasjonell drift og positive bidrag fra fastpriskontrakter. EBIT endte på 118 millioner kroner.

Icelandic Salmon leverer et positivt operasjonelt driftsresultat på 4 millioner kroner, drevet av bedrede operasjonelle og biologiske prestasjoner og høyere laksepriser sammenlignet med foregående kvartaler.

SalMar opprettholder forventningen om et slaktevolum for 2021 på 163 000 tonn og 14 000 tonn for Island.

Sikret grønn finansiering for videre bærekraftig vekst

Så langt i år har SalMar sikret totalt 7,5 milliarder kroner i grønn finansiering i form av 4 milliarder kroner i sustainability linked trekkfasiliteter og en vellykket plassering av et usikret senior grønt obligasjonslån på 3,5 milliarder kroner.

I april mottok selskapet en langsiktig førstegangs selskapsrating på A- med stabile utsikter av Nordic Credit Rating, og Medium Green klassifisering av Cicero, verdens fremste leverandør av annenhåndsvurderinger i forbindelse med grønn gjeldsfinansiering.

- De nye fasilitetene styrker vår finansielle kapasitet og fleksibilitet og gir oss strategiske muligheter til å fortsette vår reise for videre bærekraftig vekst, sier CFO & COO Trine Sæther Romuld.

Lyse fremtidsutsikter

Etter ett år med pandemi og et marked preget av global usikkerhet har massevaksinering i store deler av verden bidratt til lysere fremtidsutsikter i laksenæringen. Lakseprisen er nå tilbake på nivået før pandemien brøt ut.

- Vi har alltid hatt klokketro på laksenæringen og investerer ufortrødent videre i både videreforedling, kystnær oppdrett, havbasert oppdrett og settefiskanlegg. SalMar er rigget for en fortsatt bærekraftig vekst. Ikke vekst for vekstens skyld, men fordi laks er et marint bærekraftig protein som landet vårt og resten av verden trenger. SalMar har produsert laks i 30 år og har tenkt å gjøre dette inn i evigheten. Mat vil aldri gå av moten, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Full rapport og presentasjon for første kvartal 2021 er vedlagt.

SalMars konsernsjef Gustav Witzøe og CFO & COO Trine S. Romuld vil presentere selskapets resultater via webcast på www.salmar.no (http://www.salmar.no) fra klokken 08:00.

