Bekaert kondigt voorgestelde invoering van dubbel stemrecht en wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur aan met beoogde toepassing in 2022

English Dutch French

De Raad van Bestuur heeft, tijdens de gewone vergadering van de Raad van 11 mei 2021, een unanieme beslissing genomen over voorstellen met betrekking tot (1) de invoering van dubbel stemrecht en (2) de toekomstige samenstelling van de Raad van Bestuur, beide met beoogde toepassing in 2022.



Dubbel stemrecht

Op 6 mei 2021 heeft de referentieaandeelhouder van NV Bekaert SA, Stichting Administratiekantoor Bekaert, aan de Raad van Bestuur voorgesteld om de invoering van dubbel stemrecht te overwegen. Na zorgvuldige beraadslaging kwam de Raad van Bestuur tot een unanieme beslissing in het voordeel van de invoering van dubbel stemrecht als een middel om de langetermijnvisie en loyauteit van aandeelhouders te belonen.

Dubbel stemrecht zou worden toegekend aan alle aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven.

De voorgestelde invoering van dubbel stemrecht zal worden voorgelegd aan een Buitengewone Algemene Vergadering. De goedkeuring ervan vereist een quorum van 50% en een bijzondere meerderheid van 66,67%. Na goedkeuring zou het dubbel stemrecht gelden vanaf de eerstvolgende Algemene Vergadering, die naar verwachting de Gewone Algemene Vergadering van 2022 zal zijn.

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft ook beslist om zijn governance-profiel verder te versterken door wijzigingen aan zijn samenstelling voor te stellen. In zijn huidige samenstelling, geeft de Raad van Bestuur reeds blijk van een sterke governance met een onafhankelijke Voorzitter en een hoge graad van diversiteit qua geslacht (38%/62%), expertise en nationaliteit (54% niet-Belgisch). De vertegenwoordiging van onafhankelijke Bestuurders is bovendien groot in de twee comités van de Raad van Bestuur: de meerderheid (66,67%) in het Benoemings- en Remuneratiecomité en de helft (50%) in het Audit, Risk en Finance comité.

De Raad van Bestuur stelt voor om bij goedkeuring van dubbel stemrecht de governance verder te versterken door middel van de volgende wijzigingen:

Verhoogde onafhankelijkheid in een evenwichtige Raad van Bestuur waar de onafhankelijke Bestuurders en de CEO ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen

Vermindering van het aantal leden van de Raad van Bestuur van 13 naar 10, met inbegrip van een vermindering van de Bestuurders benoemd op voordracht van de referentieaandeelhouder van 7 naar 5

De wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur zullen de goedkeuring van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 11 mei 2022 vereisen. De Stichting Administratiekantoor Bekaert heeft bevestigd dit voorstel ten volle te steunen.





Bijlage